Gaz Kompresör Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Gaz Kompresör Operatörü görev tanımı nedir, Gaz Kompresör Operatörü ne iş yapar, Gaz Kompresör Operatörü olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Gaz Kompresör Operatörü mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Gaz Kompresör Operatörü Tanımı;

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Gaz Kompresör Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 Gaz Kompresör Operatörü Maaşları

Gaz Kompresör Operatörü maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Gaz Kompresör Operatörü maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Gaz Kompresör Operatörü iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

3132.03

Meslek Adı :

Gaz Kompresör Operatörü

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Bilim Ve Mühendislik İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

İşlem Kontrol Teknikerleri

Meslek Birim Grubu :

Çöp Yakma Fırını Ve Su Arıtma Tesisi Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Çeşitli üretim işlemlerinde kullanılan, bütan, nitrojen, hidrojen ve doğal gaz gibi diğer gazları iletmede, basınçlı gaz elde etmede veya benzeri işlemlerde kullanılan buharlı veya içten ateşlemeli makineleri çalıştıran kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Gaz Kompresörü Operatörü işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Kompresör makinelerini, pompaları ve ilgili teçhizatı çalıştırmak üzere gerekli düğmelere basmak ve valfları çevirmek,

b) Sistem içerisinde istenilen ısıyı, basıncı ve gaz akımını temin etmek üzere, ölçü, gösterge ve kayıt teçhizatını izlemek,

c) Herhangi bir aksaklığa engel olmak üzere işlemin seyrine nezaret etmek,

d) İşlemin seyri ve göstergeler hakkında gerekli kayıtları tutmak,

e) Temizleme tanklarını veya bakım pompalarını çalıştırmak. vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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