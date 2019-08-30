Gaz sızıntısından şüphelenilen alt geçitte inceleme

BURSA (AA) - İnegöl ilçesinde vatandaşların şikayeti üzerine gaz sızıntısı şüphesiyle kapatılan yaya alt geçidinde inceleme başlatıldı.

Bursa-Ankara kara yolu İnegöl AVM ile Özdilek AVM arasında bulunan alt geçitte gaz kokusu hisseden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Durumun bildirilmesinin ardından Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) İl Müdürlüğü ekipleri de bölgeye geldi.

Alt geçidin kapatılarak kokunun nedeninin araştırılmaya başlandığı bildirildi.

Kaynak: AA