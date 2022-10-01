Gazaltı (Mıg-Mag) Kaynakçısı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Gazaltı (Mıg-Mag) Kaynakçısı görev tanımı nedir, Gazaltı (Mıg-Mag) Kaynakçısı ne iş yapar, Gazaltı (Mıg-Mag) Kaynakçısı olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Gazaltı (Mıg-Mag) Kaynakçısı mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Gazaltı (Mıg-Mag) Kaynakçısı Tanımı;

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Gazaltı (Mıg-Mag) Kaynakçısı Maaşı Ne Kadar? 2022 Gazaltı (Mıg-Mag) Kaynakçısı Maaşları

Gazaltı (Mıg-Mag) Kaynakçısı maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Gazaltı (Mıg-Mag) Kaynakçısı maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Gazaltı (Mıg-Mag) Kaynakçısı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7212.02

Meslek Adı :

Gazaltı (Mıg-Mag) Kaynakçısı

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Metal İşleme, Makine Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar

Meslek Grubu :

Metal Levha Ve Metal İnşaat Malzemesi Çalışanları, Kalıpçılar Ve Kaynakçılar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Kaynakçılar Ve Oksi-Gaz Alevli Kesimciler

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Gazaltı Kaynakçısı, kendi başına ve belirli bir süre içerisinde, kaynak yöntem sayfasında belirtilen şartlar dahilinde, gazaltı kaynağı ön hazırlığı, kaynak ve kaynak sonrası işlemlerini yapma, kaynak akım üretici ve kaynak düzeneğinin bakmını yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Gazaltı (Mıg-Mag) Kaynakçısı, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gerekliliklerine uygun olarak:

a) İş emrini, kaynak yöntem sayfasını (KYS) ve/veya kaynak planını (KP) incelemek,

b) Teknik resmi incelemek,

c) Tel sürme makaralarını, akım temas memesini kontrol etmek,

d) Koruyucu gaz debisini torç ağzında ölçmek,

e) İş parçasını kontrol etmek (kaynak ağzı, temizlik vb.),

f) İş parçasını pozisyonere bağlamak,

g) Kaynak altlıklarını yerleştirmek,

h) İş parçasına ön sehim vermek,

i) Kaynak parametre ayarı yapmak,

j) İş planına göre ön ısıtma uygulamak,

k) İş parçasını puntalamak,

l) İş parçasını markalamak ,

m) Akım üretecini çalıştırıp arkı başlatmak,

n) Kaynak ark kararlılığını gözlem altında tutmak,

o) Kaynak pasolar arası sıcaklığını kontrol etmek,

p) Pasolar arasında iş parçasının temizliğini yapmak,

q) Kaynak dikişini, dikiş yüksekliğini kontrol etmek,

r) Kaynak hatalarını gidermek,

s) Kaynak sonrası işlemleri uygulamak (alevli ısıl işlem, kontrollü soğutma, çekiçleme vb.),

t) İş parçasının temizliğini yapmak,

u) Gazaltı kaynak akım üreteci ve kaynak düzeneğinin günlük ve periyodik bakımını yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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