Gazbeton Ayıklama/paketleme İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Gazbeton Ayıklama/paketleme İşçisi görev tanımı nedir, Gazbeton Ayıklama/paketleme İşçisi ne iş yapar, Gazbeton Ayıklama/paketleme İşçisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Gazbeton Ayıklama/paketleme İşçisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Gazbeton Ayıklama/paketleme İşçisi Tanımı;

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Gazbeton Ayıklama/paketleme İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Gazbeton Ayıklama/paketleme İşçisi Maaşları

Gazbeton Ayıklama/paketleme İşçisi maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Gazbeton Ayıklama/paketleme İşçisi maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Gazbeton Ayıklama/paketleme İşçisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7114.14

Meslek Adı :

Gazbeton Ayıklama/paketleme İşçisi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

İnşaat Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar (Elektrikçiler Hariç)

Meslek Grubu :

Kaba İnşaat Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar

Meslek Birim Grubu :

Beton Dökme, Beton Perdahlama Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Gazbeton üretimi yapılan işyerlerinde defolu gazbeton paletlerini kontrol ederek tasnifleme ve paketleme işlemlerini yapan nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Gazbeton Ayıklama/Paketleme İşçisi, İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Paletlerin tanımlı bekleme alanına alınmasını sağlamak, b) Paletteki gazbetonları elle tek tek boş bir palete aktarmak,

c) Kırık, çizik, çatlak olan gazbetonları gözle kontrol etmek,

d) Sağlam gazbeton dilimlerini bir palet üzerinde istiflemek,

e) İkinci kalite olarak değerlendirilebilecek gazbetonları ayrı bir palet üzerinde istiflemek,

f) Hurda gazbetonları hurda toplama alanında biriktirmek,

g) Tamamlanan sağlam veya ikinci kalite gazbeton paletlerini elle naylonlamak,

h) Paletlerin naylonlarının uygun bir alev tabancası tutarak vakumlanmasını sağlamak,

i) Tamamlanan palet ambalajları üzerine ilgili kalite kontrol barkodunu yapıştırmak,

j) Ambalajlanan gazbeton paletlerini ilgili sevkiyat stok bölümüne göndermek,

k) Hurda gazbetonları geri dönüşüm için çamur hazırlama bölümüne göndermek,

l) Tasnif alanının genel temizliğini yapmak,

m) Paketleme ile ilgili bilgileri amirine iletmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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