Gazbeton Döküm Vinci Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Gazbeton Döküm Vinci Operatörü görev tanımı nedir, Gazbeton Döküm Vinci Operatörü ne iş yapar, Gazbeton Döküm Vinci Operatörü olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Gazbeton Döküm Vinci Operatörü mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Gazbeton Döküm Vinci Operatörü Tanımı;

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Gazbeton Döküm Vinci Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 Gazbeton Döküm Vinci Operatörü Maaşları

Gazbeton Döküm Vinci Operatörü maaşı ortalama aylık 6000 _TL’dir. En düşük Gazbeton Döküm Vinci Operatörü maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 6500 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Gazbeton Döküm Vinci Operatörü iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8114.25

Meslek Adı :

Gazbeton Döküm Vinci Operatörü

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Madencilik Ve Mineral İşleme Tesisi Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Çimento, Taş Ve Diğer Mineral Ürünler İle İlgili Makine Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Kalıp arabalarındaki kesime hazır gazbeton malzemesini özel tavan vinci vasıtasıyla kavrama, taşıma, kesme makinelerine yerleştirme ve yan kesme işlemlerini yapma bilgi becerisine sahip nitelikli sahip nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Gazbeton Döküm Vinci Operatörü, İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Döküm vincini günlük kullanım için hazırlamak, b) Çalışma alanının makine, teçhizat ve donanımın genel temizliğini yapmak,

c) Vinci kumanda butonları yardımıyla gazbeton bloğu üzerine getirmek,

d) Vincin tutma kollarıyla vasıtasıyla gazbeton bloğunu kavramak,

e) Gazbeton bloğunu platform üzerinden kaldırmak, yan kesme bölümüne taşımak,

f) Yan kesme bölümü platformuna gazbeton bloğu yerleştirerek bırakmak,

g) Vinci geri çekerek bekleme alanında bırakmak,

h) Yan kesme makinesini kullanarak gazbetonun yan kesme işlemlerini gerçekleştirmek,

i) Blok kenarlarından çıkacak atık gazbeton parçalarını bloktan gelberi ile ayırmak,

j) Yan kesme işlemi biten bloğu dik kesim vincinin alması için hazırlamak,

k) Vardiyada ve sonrasında kullanılmak üzere özel aparatı ile yedek kesme teli hazırlamak,

l) Makinelerin temizlik ve bakımını yapmak,

m) Vardiya bilgilerini kaydetmek ve görevi bir sonraki operatöre devretmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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