Gazebo ne demek, TDK'ya göre Gazebo kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Gazebo ne demek? Gazebo TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi gazebo kelimesi. Peki gazebo ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre gazebo nedir, gazebo kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

GAZEBO NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Gazebo kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Gazebo kelimesi İngilizce kökenlidir.

TDK'ya göre gazebo kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Görüş sahası geniş olan balkon

