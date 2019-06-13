Gazete kağıdından yaptıklarıyla hayrete düşürüyor

İlk olarak sepet ve aksesuarlarla başlayan gazete kağıdından eşya üretimi, öyle bir ilerledi ki; artık mobilya takımına dönüştü. Söke Belediyesi ve Halk Eğitim Merkezi işbirliği ile açılan gazeteden sepet yapımı kursunda ortaya çıkan eserler "yok artık" dedirtiyor.

Sağlamlığı ve yıkanabilir olma özellikleriyle dikkat çeken gazete kağıdından yapılan eşyalar, görenleri hayrete düşürüyor. Sağlamlık konusunda endişe duyanlar ise gazete kağıdından yapılan oturma grubunu görünce şaşkınlıklarını gizleyemiyor.

Söke'de kadınlar tarafından en fazla ilgi gösterilen hobi ve meslek edindirme kurs branşlarından biri olan gazete sepet yapım kursu, 4 yılda yaklaşık 200 kursiyer yetiştirdi.

Dünya dijitalleşince eski gazete bulmak zorlaştı

Diğer kurslara oranla masrafı az olan gazete sepet yapım kursunun ana malzemesi eski gazete kağıtlarını bulmak ise zorlaştı. Dünya dijitalleştikçe gazete kağıdı bulmak da zorlandıklarını ifade eden kursiyer ve eğitmenler, gördükleri her eski gazeteye talip oluyor. Gazeteleri daha çok kahvehaneler ve geri dönüşüm noktalarından aldıklarını ifade ediyor.

Kaynak: İHA