Deneyimli gazeteci Adnan Genç, bir süre önce sevenleriyle paylaştığı yeni tip koronavirüse yakalandığı haberinin ardından hastalığa yenik düştü. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu tarafından yapılan acı duyurunun ardından vatandaşlar, Gazeteci Adnan Genç kimdir? Nereli? Öldü mü? Adnan Genç kaç yaşında, neden öldü? sorularını araştırıyor. İşte detaylar...

GAZETECİ ADNAN GENÇ KİMDİR? NERELİ? ÖLDÜ MÜ?

1953 yılında, İstanbul'da dünyaya gelen Adnan Genç, Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi’ni bitirdi.

Gazeteciliğe 1986 yılında Milliyet Haber Ajansı’nda başlayan Genç; Akşam, Günaydın, Evrensel, Özgür Gündem, Birgün gazetelerinde çalıştı.

Turnusol, Yeni 1 Medya, Enerji Günlüğü, İsveç’te Odak, Demokrat Haber, Bianet sitelerinde mesleğini sürdürdü.

ADNAN GENÇ KAÇ YAŞINDA, NEDEN ÖLDÜ?

Gazeteci Adnan Genç, koronavirüs nedeniyle bir süredir tedavi gördüğü Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde, 68 yaşında hayatını kaybetti. Genç’in cenazesi, dün Beylikdüzü Gürpınar Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu, Adnan Genç’in vefatının ardından bir başsağlığı mesajı yayınladı.

Mesajda şu ifadeler yer aldı: "Mesleğimize uzun yıllar başarıyla hizmet eden Adnan Genç’in vefatını öğrenmenin üzüntüsü içindeyiz. Değerli meslektaşımızın ailesinin ve basın topluluğumuzun acısını paylaşıyor, başsağlığı ve sabır diliyoruz."