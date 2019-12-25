Gazeteci Akdağ, basın müşaviri oldu

Genç Gazeteci Mahmut Akdağ, tecrübesi ve usta kalemiyle bundan böyle Palandöken Belediyesi için seferber olacak. Muhammet Sunar'ın Palandöken Belediye Başkanı seçilmesinin ardından oluşturduğu yeni ekibin parçası olan Gazeteci Akdağ, Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nde işbaşı yaptı. Mahmut Akdağ'ın atandığı yeni görev, meslektaşları tarafından sevinçle karşılanırken, Akdağ'a sosyal medyada adeta tebrik ve kutlama mesajları yağdı.

MAHMUT AKDAĞ KİMDİR?

Mahmut Akdağ, gazetecilik mesleğine 2001 yılında Erzurum Gazetesi'nde başladı. Uzun yıllar bu kurumda görev yapan Akdağ, daha sonra sırasıyla Yenihaberci, Milletin Sesi ve Günebakış gazetelerinin edötoryal kadrolarında bulundu. Yanı sıra internet yayıncılığı faaliyetlerinde de bulunan Mahmut Akdağ, mesleki kariyeri boyunca çeşitli meslek örgütlerinden sayısız ödül aldı. Halen Erzurum Gazeteciler Cemiyeti (EGC) Yönetim Kurulu Üyesi olan Mahmut Akdağ, gündemin nabzını tuttuğu köşe yazıları ve yorumcu olarak katıldığı televizyon programlarıyla da tanınıyor.

Kaynak: İHA