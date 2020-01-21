Gazeteci Ali Boz’un anne acısı

Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Çukurova Press Gazetesi Haber Müdürü Ali Boz'un annesi Ayşe Boz, bugün toprağa verildi.

Adana'nın sevilen gazetecilerinden Ali Boz'un 79 yaşındaki Ayşe Boz, rahatsızlığı dolayısıyla uzun süredir hastanede tedavi görüyordu. Dün gece vefat eden Ayşe Boz'un cenazesi bugün öğle namazını müteakip Çukurova ilçesindeki Kabasakal Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Akay ve Çetin de cenazeye katıldı

Dört çocuk annesi Ayşe Boz'un cenaze törenine Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, Adana Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Hüseyin Orhan, Büyükşehir Belediyesi ULAŞIM A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Kadir Özdemir, Büyükşehir Belediyesi BELDETAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Kamuran Karaca, Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetleri Müdürü Arif Kanber, Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Şube Müdürü İbrahim Hakverdi, Çukurova Gazeteciler Cemiyeti Başkanı (ÇGC) Başkanı Cafer Esendemir ve yönetim kurulu üyeleri, Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) Adana Şube Başkanı Salim Büyükkaya, Çukurova Gazeteciler Cemiyeti (ÇGC) eski Başkanı ve adayı Tamer Ünal, DİSK Emekli-Sen MKYK Üyesi Mehmet Bunsuz, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Başmüdürü Ali Önal, İç Mimarlar Odası Adana Şubesi eski Başkanı Çağkan İnan, Toros Gazetesi Sahibi Erden Arat, Metropol Gazetesi Sahibi Tanır Emre Üzelgeçici, Çukurova Press Yönetim Kurulu Başkanı Engin Kanber çok sayıda basın mensubu ve ailesi katıldı.

Kaynak: İHA