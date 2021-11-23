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Gazeteci Arif Gündoğdu, kansere yenik düşerek hayatını kaybetti!

İstanbul Gazeteciler Derneği Başkanı Mehmet Mert, uzun süredir kanser tedavisi gören, Gazeteci Arif Gündoğdu'nun hayatını kaybettiğini duyurdu.

Gazeteci Arif Gündoğdu, kansere yenik düşerek hayatını kaybetti!

Yurt Gazetesi yazarlarından Arif Gündoğdu, uzun süredir kanser tedavisi görüyordu. Gazeteci Gündoğdu'nun hayatını kaybettiği haberi 23 Kasım 2021 tarihinde sevenleriyle paylaşıldı. Gündoğdu'nun cenazesi bugün (23 Kasım 2021 Salı) Beykoz Orta Çeşme camiinde öğle namazına müteakip kılınarak Anadolu Kavağı mezarlığına defnedildi. 

Gazeteci Arif Gündoğdu, kansere yenik düşerek hayatını kaybetti!

İGD BAŞKANI DUYURDU

İstanbul Gazeteciler Derneği Başkanı Mehmet Mert; "Meslektaşımız uzun süre kanser hastalığı ile mücadele etmekteydi. Mekanı cennet olsun, Allah rahmet eylesin, basın camiamızın başı sağ olsun…" dedi.

 

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