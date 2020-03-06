Gazeteci Bahadır son yolculuğuna uğurlandı
Zonguldak'ta uzun yıllar gazetecilik yapan Ali Bahadır son yolculuğuna uğurlandı.
Zonguldak'ta uzun yıllar gazetecilik yapan Ali Bahadır son yolculuğuna uğurlandı.
Bir süredir ZBEÜ Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi gören Bahadır dün sabah hayata gözlerini kaybetmişti. Ali Bahadır'ın cenazesi bugün Zonguldak Merkez Acılık Hazreti Ali Cami'ine getirildi. Bahadır'ın cenazesi öğle namazına müteakiben kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.
Kaynak: İHA
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