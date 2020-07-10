Gazeteci baldızını tehdit eden enişteye 4 ay uzaklaştırma

Mersin'de yerel bir gazetede çalışan baldızını, Yüksek Öğretim Sınavı (YKS) sonrası tehdit ettiği öne sürülen boşanma aşamasındaki enişteye, 4 ay uzaklaştırma cezası verildi.

İddiaya göre, Mersin'de yerel bir gazetede görev yapan Heviya Uçar, geçtiğimiz haziran ayında yapılan YKS sonrası Hasan Akel Lisesi önünde, ablası ile boşanma davası devam eden eniştesinin, beraberinde 2 kişi ile birlikte kendisini tehdit ettiğini öne sürerek şikayetçi oldu.

Şikayet üzerine eşine şiddet uyguladığı gerekçesiyle boşanma aşamasında olan enişte ile yanındaki 2 kişiye 4'er ay uzaklaştırma kararı verildi.

"Korku psikolojisi ile sınava girdim"

Uzaklaştırma kararına sevindiğini söyleyen Heviya Uçar, "Bu şahıs ablamı 2 yıl boyunca şiddet uygulayarak gece yarısı darp edip kimliksiz sokağa attı. Sınavın birinci oturumuna giderken takip edilip fotoğraflarımın çekildiğini sınav çıkışı yanımdaki ablamdan öğrendim. Ablam, ilk gün sınav öncesi psikolojim bozulmasın diye bana söylememiş ama ilk günün sınav çıkışında söyledi. Bu psikoloji ile ikinci gün sınava girdim ve sınav çıkışı başka bir şahısla gelerek tehditler savurdu. Olay anında çok korktum ve hemen polisi aradım" dedi.

Kaynak: İHA