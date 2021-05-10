Gazeteci Can Ataklı önerdi: Tam kapanma bitmeden herkese test yapılsın!

Çin'in Vuhan kentinde başlayarak bir yılı aşkın süredir tüm dünyayı olumsuz etkisiyle sarsan koronavirüsle mücadele kapsamında, ülkemizde artan vaka ve vefat sayılarının önüne geçmek için Ramazan ayının son iki haftası ve bayram da dahil edilerek 17 günlük tam kapanma ilan edildi.

'NORMALLEŞİRSEK BU KAPANMA İŞE YARAMAZ'

Tam kapanmanın ardından tüm vatandaşlar normalleşme sürecine girileceğini umut ederken uzman isimlerden gelen açıklamalar, vakaların 2 bin sınırına düşse dahi eski açıklıklara dönmememiz gerektiğini, aksi halde bu tam kapanmanın işe yaramayacağını ifade ediyor.

'SAĞLIK BAKANLIĞI EV EV DOLAŞIP TEST YAPSIN'

Hükümetin üç aşamalı normalleşme planı gündemi meşgul eden konular arasında yer alırken tam kapanmanın bitmesine son 7 gün kala, gazeteci Can Ataklı'dan konuya ilişkin dikkat çeken bir öneri geldi. Ataklı, kapanma bitmeden önce, koronavirüs testi yapılmamış herkese test yapılmasını önerdi.

Korkusuz yazarı Ataklı, Sağlık Bakanlığı'nın ev ev dolaşarak bu test sürecini yönetebileceğini söylerken, yapılacak testlerin salgının kontrolü açısından büyük fayda sağlayacağını savundu.