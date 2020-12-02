Gazeteci Can Ataklı'dan CHP'deki taciz iddialarına skandal savunma: Yollu diye düşünmüştür!

Muhalefete yakınlığı ile bilinen Gazeteci Can Ataklı, TELE1 kanalındaki bir programda yaptığı skandal yorumla gündem oldu. CHP'de son zamanlarda oldukça sık konuşulan taciz iddialarına ilişkin konuşan Ataklı'nın "Kadın yollu diye düşünmüş olabilir." ifadeleri tepki gördü.

Tacizle suçlanan CHP'li yönetici sayısının 5'e çıkması üzerine birçok medya aracının gündemine oturan konuya ilişkin açıklamalarda bulunan gazeteci Can Ataklı, taciz ile tecavüzün farkına değinerek "Bakın bir şey söyleyeyim bize de geliyor bunları yayınlayın diye. Yayınladık bir hepsi var. Ama ikisi aynı şey değil bunu anlatayım." şeklinde konuştu.

"BÖYLE Mİ PARTİ İÇİ MUHALEFET YAPACAKSINIZ?"

Tacizi 'hoş olmayan bir olay' olarak nitelendiren Ataklı, "Karşılıklı ne olduğunu tam olarak bilmiyoruz. Kadınlar şikayetçi oluyor. Taciz olmaz mı olur. Bunlar günlük hayatta çok sık görülen olaylar. Bu erkeğin densizliğinden, sapıklığından, saçmalığından da olabilir. 'Buraya kadar geldik bu herhalde biraz yollu' diye düşünmüş olabilir. Kadın da 'Git işine' deyince olay çıkmış.

...Ne kadar melanet yuvası varsa ayaklandı şimdi: Tacizci CHP... insaf! İnsan utanır sıkılır. 'Efendim siz de yazın'... Bu sabah geldi bana hem de CHP'lilerden. Çünkü niye, muhalif durumdalar. Bu fırsatta gider sanıyorlar. Böyle mi parti içi muhalefet yapacaksınız." ifadelerini kullandı.