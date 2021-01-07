Gazeteci Candaş Tolga Işık duyurdu: İçişleri Bakanlığı, 15 Ocak'ta işletmelerin açılacağı iddiasını yalanladı!

Sosyal medyada bir süredir gündem olan işletmelerin açılacağına ilişkin iddialara İçişleri Bakanlığından yalanlama geldi. 15 Ocak tarihinden itibaren restoran, kafe, lokanta ve alkollü işletmelerin açılacağı ve HES kodu ile müşterilere oturmalı servise başlayacağı iddiaları, vatandaşlar tarafından merak konusu olurken konu hakkında İçişleri Bakanlığı yetkilileri ile görüştüğünü belirten Gazeteci Candaş Tolga Işık, iddiaların doğru olmadığını söyledi.

"GEVŞEME İÇİN HENÜZ ERKEN"

Kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşımla iddiaların doğru olmadığını belirten Işık, şu an için böyle bir kararın olmadığı bilgisini vererek "Az önce hükümet kaynaklarına 15 Ocak'ta restoran, kafe, vb... mekanların HES kodu şartıyla açılacağı iddiasını sordum, 'Şu an için böyle bir karar yok. Gevşeme için henüz erken...' dediler." ifadelerini kullandı.

Az önce hükümet kaynaklarına 15 Ocak'ta restoran, kafe, vb... mekanların HES kodu şartıyla açılacağı iddiasını sordum, "Şu an için böyle bir karar yok. Gevşeme için henüz erken..." dediler. — Candaş Tolga Işık (@ctisik) January 7, 2021

15 OCAK NORMALLEŞME İDDİASI

Sosyal medya platformlarından yayılan haberlerde, yeni tip koronavirüs salgını kapsamında pozitif vaka sayılarındaki azalma sebebiyle 15 Ocak tarihinden itibaren normalleşme sürecinin başlayacağı öne sürülmüştü. Okullarda yüz yüze eğitime geçme tarihi 15 Şubat'a dek ertelenirken Cuımhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Kabine Toplantısı'nın ardından geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamada, normalleşme sürecinin tarihine dair herhangi bir bilgi verilmemişti.

ÜLKEMİZDE SON DURUM

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, son 24 saatte 18 bin 003 Kovid-19 testi yapıldı, 12 bin 171 kişinin testi pozitif çıktı, 194 kişi hayatını kaybetti.

Son 24 saatte 8 bin 211 kişinin Kovid-19 tedavisi/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 172 bin 251'e yükseldi. Test sayısı 25 milyon 681 bin 213'a ulaştı. Vaka sayısı 2 milyon 296 bin 102, vefat sayısı 22 bin 264, ağır hasta sayısı 3 bin 201 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 4,3, yatak doluluk oranı yüzde 44,2, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 61,7, ventilatör doluluk oranı yüzde 32,4, ortalama temaslı tespit süresi 10 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99,9 olarak gerçekleşti.

BAKAN KOCA'DAN DEĞERLENDİRME

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabından verilere ilişkin yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı:

"Bugün tespit edilen 1.370 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız her geçen gün azalıyor. Aktif vaka sayımızda sınırlı artış gözleniyor. Kısıtlama ve tedbirler netice vermeye devam ediyor. Kısıtlama ve tedbirlere uyarak mücadele edersek kazanacağız. http://covid19.saglik.gov.tr"