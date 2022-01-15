Gazeteci Cem Küçük: "Avrupa'da 1 ekmek ortalama 2 Euro. Biz 30 liraya ekmek mi satıyoruz Türkiye'de?"

Habertürk yorumcularından Cem Küçük'ün, geçtiğimiz akşam konuk olduğu bir yayında Avrupa ve Türkiye'yi kıyasladığı anlar sosyal medyada olay oldu. Küçük, "Avrupa'da 1 ekmek ortalama 2 Euro. Biz 30 liraya ekmek mi satıyoruz Türkiye'de? Dünyanın hangi ülkesi doğalgaz, elektriğin yüzde 74'ünü karşılıyor. Bizde doğalgaz, elektrik... ama Avrupa'ya göre ucuz ” ifadelerini kullanarak, para birimine de dikkat çekti.

ALMANYA'DA DA EKONOMİK SIKINTILAR VAR

Sadece Türkiye'de değil, dünyanın farklı ülkelerinde de geçim sıkıntısı olduğuna dikkat çeken Küçük, Türkiye'de sağlanan bazı olanakların Avrupa'da görülmediğini söyledi. Ekmek fiyatlarına değinen ünlü gazetecinin "Ekmek Almanya'da 2 Euro, Biz ekmeği 30 liraya mı satıyoruz" yorumu, ülkenin gündemine oturdu. Yazın Almanya'ya gittiğini dile getiren Küçük, orada yaşanan sıkıntıların Türkiye'den çok daha fazla olduğuna da dikkat çekti.