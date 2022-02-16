Gazeteci Cem Küçük, KDV indirimini köşe yazısında değerlendirdi: Fiyatlar bir nebze de olsun azaldı, bir “oh” dendi

Temel gıda ürünlerinde yüzde 8 olarak uygulanan KDV'nin yüzde 1'e düşürülmesinin ardından zincir marketler, bakkallar ve ürün satışı yapan işletmeler fiyatlarında değişikliğe gitti. Marketlerde fiyatların bir nebze de olsa düştüğü görülürken bazı vatandaşların KDV indirimine karşın ucuz aldıkları ürünü daha pahalı aldıklarına yönelik paylaşımları ve ifadeleri tepki çekti.

"HÜKÜMET AKILLI BİR ADIMLA KDV'Yİ YÜZDE 1'E İNDİRDİ"

Yaşanan gelişmeleri köşe yazısında değerlendiren Türkiye Gazetesi yazarı Cem Küçük, hükümetin KDV indirimi ile akıllı bir adım attığını belirttiği yazısında marketlerin KDV indirimini önceden öğrenip ürün fiyatlarına zam yapıp daha sonra KDV'yi buna göre ayarladıkları yönünde iddiaları öğrenmek istediklerini ifade etti.

Cem Küçük kaleme aldığı köşe yazısında şu ifadeleri kullandı:

"Hükûmet akıllı bir adımla gıdadaki KDV’yi yüzde 8’den 1’e indirdi. Fiyatlar bir nebze de olsun azaldı. Dünkü Türkiye ve Hürriyet gazetelerinde benzer haberler vardı. Gerçekten bir “oh” dendi...

Ancak başka iddialar da var... Türkiye’nin değişik yerlerinden yazan vatandaşlar aynı şeyi söylüyorlar. Mesela Sakarya’dan bir vatandaş bir hafta önce 19 liraya aldığı bademin 21,5 lira olduğunu yazıyor.

Erzurum’dan bir okuyucu beşli olarak 12,5 liraya aldığı bisküvinin dörtlü olarak 11 liraya düştüğünü söylüyor. Yani ince hileler var.

Balıkesir’den bir izleyici 48 liraya aldığı peynirin 52 lira olduğunu söylüyor... Öğrenmek istedikleri yüzde 7’lik indirimin nereye gittiği!..

Biz de öğrenmek istiyoruz. Marketler KDV indirimini önceden öğrenip zam yaptı ve sonra KDV’yi düşürerek fiyatları ayarladıysa bu aleni hırsızlık! Tabii bunlar denetimle ortaya çıkar.

Zabıtaların sıkı kontrol uygulayıp gerekeni yapması en önemlisi. Kimseye haksızlık olmasın. İnsanın aklına ister istemez, “Bu kadar insan herhâlde yalan söylemez” diye geliyor... Zamanla öğreneceğiz... "