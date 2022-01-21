Gazeteci Cem Küçük vatandaşın belini büken akaryakıt zamlarına dikkat çekti: "Döviz düştükçe motorin ve benzin fiyatları aşağı çekilmeli"

Döviz kurunda yaşanan yükseliş sonrası akaryakıt fiyatlarında yapılan zamlar vatandaşları ciddi anlamda zorlarken bu durum, araç sahiplerinin araçlarına kullanmamasına bile yol açtı. Söz konusu artışlara köşe yazısında değinen Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük, enerji maliyetlerinin artış gösterdiğini belirterek Türkiye'nin doğal kaynağı olmadığına dikkat çekti.

YAŞANAN ARTIŞA DEĞİNDİ

Küçük, akaryakıt fiyatlarında yaşanan artışın yüzde 100 olduğuna dikkat çekerken dövizin düşmesi ile benzin ve motorinin fiyatlarının aşağı çekilmesi gerektiğini ifade etti.

"HÜKÛMET ELİNDEN GELENİ YAPIYOR"

Küçük yazısında şu ifadelere yer verdi:

"Bütün dünyada enerji fiyatları ciddi olarak artış gösterdi. Benzin, doğalgaz ve elektrik maliyetlerinin artmadığı tek bir ülke yok. Tedarik zincirinin kırılması, enerjide yaşanan darboğaz ve talep patlaması buna sebep oldu.

Brent petrolün varil fiyatı pandemide bir ara 30 dolara kadar düştü. Şu an 88 dolar. Neredeyse 90 dolara yaklaştı. Enerji maliyetleri ciddi olarak artış gösterdi.

Türkiye’nin doğal kaynağı yok. Enerjide dışa bağımlıyız. Yıllık faturamız 55-60 milyar dolar arasında. Malum döviz de yükseldi. Bir ara 18 TL oldu. Kur korumalı Türk lirasıyla makul bir seviyeye geldi. Şu an 13,3 seviyesinde.

Enerji Bakanlığı doğalgaz ve elektrikte yıllık 165 milyar TL katkı sağlıyor ve son zamlara kadar süreç iyi getirildi. Daha önce yazmıştım, o zamların zamanlaması önemliydi.

2021 başında benzinin litre fiyatı 7,30’du.

Şu an 13,59. Motorinin 2021 başı fiyatı 6,73’tü. Şu an 14,30. Bir yılda yüzde yüz artış. Kimsenin maaşı yüzde yüz artmadı. Döviz düştükçe motorin ve benzin fiyatları aşağı çekilmeli. Bu zamlar halkın geçim bütçesini ciddi etkiliyor. Hükûmet elinden geleni yapıyor. Döviz istikrarını korudukça enerjide düşüş halka yansıtılırsa daha olumlu olur... "