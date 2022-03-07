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Gazeteci Cem Tekel kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte Cem Tekel biyografisi

En kritik çatışma noktalarında izleyicileri bilgilendiren gazeteci Cem Tekel'in biyografisi vatandaş tarafından merak ediliyor. Peki Gazeteci Cem Tekel kimdir, nereli ve kaç yaşında? Detayları haberimizde paylaştık.

Gazeteci Cem Tekel kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte Cem Tekel biyografisi

Yaptığı canlı yayınlar ve savaş hatlarının en kritik bölgelerinden dikkat çeken gazeteci Cem Tekel son günlerin en çok merak edilen isimleri arasında Rusya - Ukrayna savaşını da olay yerinden vatandaşa bildiren Cem Tekel'in biyografisi vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Bu kapsamda Gazeteci Cem Tekel kimdir, nereli ve kaç yaşında? Soruları araştırılıyor. Savaş muhabiri olarak görev yapan Cem Tekel uzun yıllardır bu mesleği sürdürüyor. İşte Cem Tekel biyografisi...

GAZETECİ CEM TEKEL KİMDİR NERELİ, KAÇ YAŞINDA? İŞTE CEM TEKEL BİYOGRAFİSİ

1974 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Cem Tekel, meslek hayatına Anadolu Ajansı’nda stajyer olarak adım atmıştır.   Tekel, muhabir olarak Ortadoğu, Kafkaslar ve Kuzey Irak’tan yaptığı haberlerle ün kazandı..

Gazeteci Cem Tekel kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte Cem Tekel biyografisi

Tekel’in Kanal D'nin eski Anchorman’i Mehmet Ali Birand ile canlı yayında girdiği diyaloglar da seyircinin dikkatinden kaçmıyordu. . Savaş muhabiri olarak Irak’ın kuzeyinde, Kafkaslar’da ve Suriye’de görev alan Cem Tekel, aynı zamanda Afrin’de, cephe hattında muhabirlik yapmıştır. Tekel, uzun yıllar görev yaptığı Kanal D’den 2018’de ayrılmış ve Show Haber’le anlaşmış, oradan da Olay TV’ye geçiş yapmıştır.

Gazeteci Cem Tekel kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte Cem Tekel biyografisi

Sırasıyla; İnter Star, Show TV, Kanal 6, Show TV, Star TV ve son olarak yaklaşık 10 yıldır Kanal D Haber merkezinde çalıştı. Cem Tekel, Ukrayna Savaşı’nda cepheden son dakika gelişmelerini paylaşmakta ve kamuoyunu bilgilendirmektedir. Başarılı muhabir Cem Tekel, evlidir bir kız çocuğu babasıdır.

Gazeteci Cem Tekel kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte Cem Tekel biyografisi

Bölge Gündem Editör Ekibi
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