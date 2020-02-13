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  3. Gazeteci Deniz Yücel için istenen ceza belli oldu (1)

Gazeteci Deniz Yücel için istenen ceza belli oldu (1)

ALMAN "Die Welt" gazetesinin Türkiye temsilcisi Deniz Yücel'in yargılandığı davada savcı, "Terör örgütü propagandası yapmak" ve "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlarından toplam 4 yıl 3 aydan, 15 yıl 3 aya kadar hapis cezası talep etti.

Gazeteci Deniz Yücel için istenen ceza belli oldu (1)

ALMAN "Die Welt" gazetesinin Türkiye temsilcisi Deniz Yücel'in yargılandığı davada savcı, "Terör örgütü propagandası yapmak" ve "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlarından toplam 4 yıl 3 aydan, 15 yıl 3 aya kadar hapis cezası talep etti.

Kaynak: DHA




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