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Gazeteci Emre Erciş'e silahlı saldırı! Bacağından yaralandı

Son dakika... Gazeteci Emre Ermiş, İstanbul Fatih'teki evinin yakınında kimliği belirsiz kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Olayda bacağından yaralanan Erciş, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Gazeteci Emre Erciş'e silahlı saldırı! Bacağından yaralandı

Edinilen bilgilere gazeteci Emre Erciş'e, Fatih ilçesi Silivrikapı'daki evinin yakınlarında kendisine yaklaşan  motosikletteki kişi ya da kişilerce silahla ateş açıldı. Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

BACAĞINDAN YARALANDI

Açılan ateş sonucu bacağından yaralanan Erciş, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin akabinde Samatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. 

Olay yerinde inceleme yapan polis, şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

AVUKATINDAN AÇIKLAMA

Erciş'in avukatı olan Harun Akdere sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Müvekkil Emre Erciş ile yaptığım görüşmede ikametine yakın bölgede silahlı saldırıya uğradığı, kendisinin iki kez bacak bölgesine ateş edildiği; ayaklarından yaralandığı ve genel sağlık durumunun iyi olduğunu öğrenmiş bulunmaktayım. Hukuki sürecin takipçisi olacağız." ifadelerini kullandı. 

Tayfun Altuntaş
Editör
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