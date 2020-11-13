Gazeteci Enver Aysever, kişisel sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı bir karikatür nedeniyle gündem oldu. Bu paylaşımının ardından kendisine 1 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle dava açılan Enver Aysever'in hayatı da vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. PEki Gazeteci Enver Aysever kimdir? Nereli? Kaç yaşında? Enver Aysever suçu ne? İşte tüm bu soruların cevapları ve Enver Aysever'in sosyal medya paylaşımı...

GAZETECİ ENVER AYSEVER KİMDİR? NERELİ? KAÇ YAŞINDA?

1971 yılında İstanbul'da doğan 49 yaşındaki Enver Aysever, Türk gazeteci, roman ve oyun yazarı, televizyon sunucusu ve "Yunus Nadi Roman Ödülü" sahibi yazardır. BirGün gazetesinde günlük; Boyun Eğme dergisinde ise haftalık köşe yazıları yazmakta ve aynı zamanda Tele1'de Ayrıntılar adlı televizyon programını hazırlayıp sunmaktadır.

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi sosyoloji bölümünden mezun olan Aysever, Doğuş, Yeditepe ve Arel üniversitelerinde dersler verdi. Bir yıl boyunca Cumhuriyet Halk Partisi parti meclisi üyeliği de yapan yazar, lise yıllarında amatör olarak tiyatro ile ilgilenmeye başladı. 1992 yılında Mimar Sinan Üniversitesi sosyoloji bölümüne başlamadan hemen önce "Durdurulmuş Zamanın Fotoğrafı" adlı ilk profesyonel oyununu yazdı, sahneye koydu ve oyuncu olarak yer aldı. Oyunun provaları Galatasaray Lisesi'nin jesti sayesinde okulun Tevfik Fikret Tiyatro Salonu'nda gerçekleştirilebildi.

İlk gösterimleri Beyoğlu Tünel semtindeki Baro Han adlı iş hanında bulunan tiyatro salonunda gerçekleştirildi. Kurucusu olduğu Tiyatro Çisenti adlı tiyatro topluluğunda uzun yıllar yazar, yönetmen, oyuncu ve sanat yönetmeni görevlerini yürüttü. "Renkler ve Günce", "Yağmurla Gelen Yüzler", "Yabancı'da Camus", "Açık Evlilik", "Dilekçe", "Frankie and Johnny", "Bir İstanbul Masalı", "Şimdi Yaşa Sonra Öde" gibi oyunların yazarlığını ve yönetmenliğini üstlendi.

Atilla İlhan'ın şiirlerinden yararlanarak "Ne Kadınlar Sevdim" adlı oyunu yazdı ve sahneye koydu. Sonraki yıllarda çocuk oyunları yazmaya yöneldi. "Bebişler Karnavalı", "Renkler Cumhuriyeti", "Beyaz Dişler Ülkesi", "Güneşi Güldüren Soytarı", "Kakaolu Olsun", "Yaşamak Güzel Arkadaşım" adlı çocuk oyunları bu döneme aittir.

Yazdığı çocuk oyunlarını "Çocuk Oyunları 1" adlı bir kitapta topladı. "Geç Kalmış Romantik" adlı bir öykü kitabının ardından, Bir An Bin Parça adlı bir roman yazdı. Bu romanı ile 2006 Yunus Nadi Roman Ödülü sahibi oldu. Ayrıca "Nasıl Yazar Olunur" ve "Yaralısın Türkiye" adlı deneme kitaplarını yazdı.

Bir yandan çeşitli gazete ve dergilerde yazıları yayımlandı. Finansal Forum, Varlık, Gösteri, İnsancıl, Cumhuriyet ve Birgün gazete ve dergilerde makale, deneme ve araştırma yazıları yayımladı. Televizyon Gazeteciliği ve Sahne Sanatları dersleri verdi. Remzi Kitap gazetesinde Genel Yayın Yönetmenliği yaptı ve başyazıları kaleme aldı. Akbank Kültür Sanat Merkezi'nde Ayın Güncesi adı altında halka açık kültür ve sanat tartışmaları düzenledi. Doğuş Üniversitesi'nde yazarlık atölyesi çalışmalarında bulunmuştur ve hâlen Kültür Sanat Yönetmeni görevini yürütmektedir. Son olarak 2015 Yılında 125 adet kısa yazısından derlediği ''Kişisel Direniş Kitabı'' adlı kitabı yazmıştır.

TV8’de “Lacivert”, NTV Radyo’da “Kurşun Kalem” başlıklı edebiyat programlarını hazırladı ve sundu. TV8 kanalında "Haber Aktif" programının içinde "Yazın Aktif" köşesinin sürekli konuğu olarak yorum ve eleştiriler yaptı.

2007 yılından itibaren Sky Türk kanalında "Aykırı Sorular" başlıklı programı hazırlayıp sundu. Yine Sky Türk kanalında aralarında Kemal Kılıçdaroğlu, Dengir Mir Mehmet Fırat, Şaban Dişli ve Metin Karakaş'ın katıldığı tartışmaların da yer aldığı "Ayrıntılar" başlıklı tartışma programını da hazırlayıp sundu. Aynı kanalda “Siyasal Analiz”, “Sokağın Sesi”, “Üç Soru İki Yorum”, “Zamana Karşı” adlı programları hazırladı, sundu ve yorumcu olarak görev aldı. Kanaltürk kanalında “Gündem Demokrasi”, “Ters Cephe”, “Pazar Politika” programlarında yorumculuk yaptı.

2011-12 sezonunda CNN Türk kanalında “Dört Bir Taraf” programında Altan Öymen, Nazlı Ilıcak ve Nagehan Alçı ile birlikte yorumcu olarak yer aldı. Aysever, CNN Türk'te "Aykırı Sorular" başlıklı programı hazırlayıp sundu. Bir süre Cem Vakfı'na yakın olan Cem TV kanalının yayın danışmanlığını yaptı.

Bir dönem de Halk TV'de program hazırlayıp sundu. 2020 yılı Eylül ayında bu kanaldaki görevi son buldu. Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP genel başkanı seçilmesinden sonra yaptığı davet ile aktif siyasete girdi. Aysever, o dönemde hem yazılı basında, hem televizyonda gazeteciliğe devam etmekteydi. CHP parti meclisine seçildikten sonra bu iki görevin bağdaşmayacağını belirterek 13 Nisan 2010 tarihinde Birgün gazetesinden ayrıldı.

Aysever, 2011 Genel Seçimleri'nde için CHP adaylarının belli olmasının hemen ardından 11 Nisan 2011 tarihinde, Mehmet Haberal ve Sinan Aygün gibi sağ görüşlü isimlerin adaylığına tepki olarak CHP'deki bütün görevlerinden istifa ettiğini açıkladı. Alt sıralarda yer verilmiş milletvekili adaylığını da reddetti.

Gazeteci Enver Aysever, evli ve bir çocuk babasıdır.

ENVER AYSEVER ESERLERİ

Geç Kalmış Romantik, 2003

Bir An Bin Parça, 2006

Nasıl Yazar Olunur, 2007

Yaralsın Türkiye, 2007

Ayrıntadaki Şeytan, 2008

Bir Semti Kendince Yazmak - Ataköy, 2009

Cumhuriyet'in İlk/Son Yüzyılı, 2011

Nisan'a Mektuplar, 2012

Edebiyat Ölmedir, 2013

Bu Roman O Kız Okusun Diye Yazıldı, 2014

Yazgıçlar, 2009

Kişisel Direniş Kitabı, 2015[5]

Aykırı Sorular 2016

GÜNDEME GELDİĞİ OLAYLAR

Enver Aysever, Türkiye ile İsveç arasındaki hazırlık maçında futbolcuların seremoniye başörtülü kız çocuklarıyla çıkmasına "Küçücük çocukların saçlarından tahrik olanların ülkesi, yazıklar olsun" şeklinde tweet atmasından ötürü Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan tarafından eleştirilmiştir. Ahmet Hakan, Aysever'in bu tweet'i hakkında: "(...) Mini etek görünce deliye dönen Akit falan yobazsa... Başörtüsü görünce çılgına dönen Enver falan da yobaz. Ve bu iki yobaz arasında aslında pek fark yok. İki yobaz da başkalarının keyiflerinin kâhyası olmaya fazlasıyla meraklı. İki yobaz da kıyafet zabıtalığını pek seviyor. İki yobaz da sadece kendi kıyafet tarzının tek tarz olmasını istiyor. İki yobaz da farklılığa karşı saygısız… İki yobaz da baktığında insan değil kıyafet görüyor" ifadelerini kullanmıştır. Enver Aysever ise Ahmet Hakan'a: "Ben de kendisine buradan söylüyorum: Ahmet Hakan yobaz değildir bildiğiniz şarlatandır. Orada bir iki gün daha kalabilmek için kişiliğinden memleketinden vazgeçenlere karşı Nazım’ın izinden gelen ve memleketine sahip çıkan milyonlar var biz az değiliz, Türkiye kimsenin babasının malı değildir" cevabını vermiştir.

Aysever 19 Mart 2020'de Twitter hesabından paylaştığı “Sadece bu sorun!” başlıklı bir karikatür yayımladı. Türkiye'deki koronavirüs pandemisi'ne ithafen koruyucu giysiler içindeki bir temizlik görevlisinin, kafatası açık cübbeli ve sakallı bir müslümanın boş kafatasının içini dezenfekte ederken hicvettiği karikatür kamuoyunda tepki aldı. Haber7.com karikatürün “umreden dönenleri hedef aldığını, amacının da Müslümanları aşağılamak olduğunu” iddia etti.

Şarkıcı Alişan, Instagram hesabından paylaştığı karikatürü eleştirdi ve “..Korona’ya çare elbet bulunacak ama sen ve senin gibi zihniyette olan alçaklara malesef..” ifadelerine yer verdi. 20 Mart'ta Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Türk Ceza Kanunu'nun 216/3 maddesini tanımlayan “halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama” suçundan soruşturma başlatıldı. Aynı gün savcının talimatı ile serbest bırakılan Aysever, emniyette verdiği ifadede, “paylaşımı bizzat kendisinin yaptığını, paylaşımdaki karikatürün Birol Çün'e ait olduğunu, kesinlikle halkın dini değerlerini hedef almadığını” söyledi. Misvak Dergisi Enver Aysever'in karikatürüne cevap olarak benzer bir karikatür kullandı ve cübbeli adamın yerine Aysever'i yerleştirerek hicvetti.

ENVER AYSEVER SUÇU NE?

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu Savcısı Furkan Okudan tarafından hazırlanan iddianamede, Aysever'in sosyal medya hesabı aracılığıyla 'dini değerleri alenen aşağılama' suçunu içeren paylaşımlar yaptığının ihbar edilmesi üzerine soruşturma başlatıldığı belirtildi.

İddianamede, Aysever'in 20 Mart'ta bol giyimli, elinde tespih bulunan sakallı bir şahsın beyin kısmına maskeli bir şahıs tarafından dezenfektan sıkıldığını gösteren Birol Çün imzalı bir karikatürü, 'Sadece bu sorun' ve 'Neymiş asıl mesele, anladık mı?' ifadeleriyle sosyal medya hesaplarından paylaştığı belirtildi.

İddianamede, Aysever'in bu şekilde üzerine atılı suçu işlediği belirtilerek, 9 aydan 1 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması istendi. Hazırlanan iddianame Anadolu 37. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi. Aysever ilerleyen günlerde hakim karşısına çıkacak.