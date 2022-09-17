Gazeteci Erk Acarer'den Sedat Peker'in danışmanı Emre Olur hakkında çarpıcı iddia! B.A.E.'den Arnavutluk'a deport edildi, Türk makamları harekete geçti

Gazeteci Erk Acarer, firari suç örgütü lideri Sedat Peker'in başdanışmanı olan Emre Olur'un B.A.E tarafından Arnavutluk'a deport edildiğini öne sürdü. Ayrıca Türk makamlarının Olur'un Türkiye'ye getirilmesi için harekete geçtiği iddia edildi.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Gazeteci Erk Acarer'den Sedat Peker'in danışmanı Emre Olur hakkında çarpıcı iddia! B.A.E.'den Arnavutluk'a deport edildi, Türk makamları harekete geçti

Suç örgütü liderliğinden yargılanan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde yaşadığı belirtilen Sedat Peker hakkında yeni bir gelişme yaşandı. Gazeteci Erk Acarer'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlara göre Peker'in başdanışmanı olan Emre Olur, oturma işlemleri için gittiği B.A.E. devlet dairesindeki işlemeleri tamamlanmadan Sırbistan aktarmalı uçakla Arnavutluk'a gönderildi.

Gazeteci Erk Acarer'den Sedat Peker'in danışmanı Emre Olur hakkında çarpıcı iddia! B.A.E.'den Arnavutluk'a deport edildi

AVUKATLARI DEVREYE GİRDİ

Türk yetkililerin teslim alıp uçağa bindirdiği Emre Olur'un avukatlarının devreye girmesi sonucu havalimanı nezaretine alındı.

Gazeteci Erk Acarer'den Sedat Peker'in danışmanı Emre Olur hakkında çarpıcı iddia! B.A.E.'den Arnavutluk'a deport edildi

TÜRK MAKAMLARI HAREKETE GEÇTİ İDDİASI

ODA TV'nin haberine göre ise Emre Olur, Türkiye’ye getirilmedi, Arnavutluk’ta gözaltında tutuluyor.

Ayrıca Türk makamları, Emre Olur’un Türkiye’ye getirilmesi için harekete geçerek, girişimlerde bulunmaya başladı.

Gazeteci Erk Acarer'den Sedat Peker'in danışmanı Emre Olur hakkında çarpıcı iddia! B.A.E.'den Arnavutluk'a deport edildi

ERK ACARER'İN İDDİALARI

Erk Acarer sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda şu ifadeleri kullandı:

"1-Sedat Peker cephesinde yeni ve önemli gelişme! Peker’e yakın kaynaklardan edindiğimiz bilgiler çemberin daraldığını gösteriyor. Kamuoyunda basın danışmanı olarak bilinen Emre Olur, 3 gün önce Arnavutluk’tan B.A.E’ye geçiyor.

2-Üç gün sonra, oturum işlemlerini tamamlamak için devlet dairesine çağrılıyor.Ama işlemleri yapılmıyor. Önce Sırbistan aktarmalı uçakla Arnavutluk’a yollanıyor.Önceden haber verildikleri anlaşılan Türk yetkililer,onu oradan teslim alıp bu sabah itibarı ile Türkiye’ye getiriyor.

Arnavutluk’tan edindiğimiz son bilgi: Emre Olur 08.30’da İstanbul uçağına bindirildi. Fakat uçak kalkarken Arnavutluk’taki avukatları devreye girdi.

2-Kendisi ve ailesi Arnavutluk vatandaşıymış. Avukatlar Türkiye’ye gönderilmesinin AİHM kurallarına aykırı olduğunu söylüyor. Son bilgi İstanbul’da değil, Arnavutluk’ta havalimanı nezaretinde olduğu.

Yine edindiğimiz bilgiler Türk yetkililerin buraya gittiği yönünde! Kısaca şu anda İstanbul’da değil, Arnavutluk’ta havaalanı nezaretinde. Türk yetkililerin gitmesini, büyüme olasılığı olan bir kriz diye değerlendirmek mümkün."

Emre Olur kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Mesleği ne, ne iş yapıyor? Emre Olur biyografisiEmre Olur kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Mesleği ne, ne iş yapıyor? Emre Olur biyografisi

Gazeteci Erk Acarer'den Sedat Peker'in danışmanı Emre Olur hakkında çarpıcı iddia! B.A.E.'den Arnavutluk'a deport edildi, Türk makamları harekete geçti Gazeteci Erk Acarer'den Sedat Peker'in danışmanı Emre Olur hakkında çarpıcı iddia! B.A.E.'den Arnavutluk'a deport edildi, Türk makamları harekete geçti

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