Habertürk ekranlarında Ersan Şen ile hararetli diyaloglar içerisinde olan Gazeteci Faruk Aksoy'un kim olduğu izleyici tarafından merak edildi. Peki, Gazeteci Faruk Aksoy kimdir? Nereli, kaç yaşında? İşte, Faruk Aksoy'un biyografisi...

GAZETECİ FARUK AKSOY KİMDİR? NERELİ, KAÇ YAŞINDA? İŞTE, FARUK AKSOY'UN BİYOGRAFİSİ...

Faruk Aksoy 1974 yılında Sakarya’da dünyaya geldi. Lisans eğitimini Kütahya'da tamamlayan Aksoy, televizyonculuk kariyerine de yine Kütahya'da başladı.

Kütahya Birlik FM isimli radyo kanalında program sunucu görevini üstlenen Aksoy, sonrasında BTV isimli kanalda muhabirlik, sunuculuk ve spikerlik görevlerinde bulundu.

Kütahya'da birçok yayın gerçekleştiren Aksoy, 2000 senesinde Kütahya’dan ayrıldı ve memleketi olan Sakarya’ya döndü.

Faruk Aksoy, Plastik ve Rekonstriktif Cerrahi Uzmanı Dr. Hacer Banu Koç ile evlidir.

Evlendikten sonra Aydın'a taşınan Aksoy, burada da AyTV ve İzmir merkezli yayın yapan Kanal35’de çeşitli programlar yaptı. Bu ekranlardaki “Sokakta Edebiyat” programı çok beğenildi.

Milat Gazetesi ve Yenişafak Gazetesi’nde köşe yazarlığı yapan ve yazarlık kariyerine de bir yandan devam eden Faruk Aksoy, bu arada Beykent Üniversitesi bünyesinde kurulan Beykent TV’nin kurucu üyelerinden biri oldu ve bu kanalda Genelkurmay eski başkanı Yaşar Büyükanıt ile programlar yaptı.