Gazeteci Fatih Avcı’nın mutlu günü

Malatya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı ve Busabah Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Fatih Avcı hayatını Songül Turcan ile birleştirdi.

Bir düğün salonunda gerçekleşen düğün merasiminde Fatih Avcı ve Songül Turcan bir ömür aynı yastığa baş koymak için "evet" dedi. Genç çiftin nikahını Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan kıydı. Törene Malatya Valisi Aydın Baruş" MHP Milletvekili Mehmet Fendoğlu, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Fanatik Gazetesi yazarı ve Beinsport yorumcusu Tunç Kayacı', Süper Lig Hakemi Suat Arslanboğa', İl Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal, Doganyol Kaymakamı Yunus Emre Vural, Yeni Malatyaspor Sportif Direktörü Ali Ravcı, basın mensupları ve çok sayıda davetli katıldı.

Kaynak: İHA