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Gazeteci Göktuğhan Argın, üst mahkemenin haksız kararıyla mağdur oldu

Gazeteci Göktuğhan Argın, Turkuaz Medya'dan işten çıkarılmasına ilişkin davayı kazanmasına rağmen üst mahkemenin verdiği yeni karar doğrultusunda haklarını kaybetti ve mağdur edildi.

Gazeteci Göktuğhan Argın, üst mahkemenin haksız kararıyla mağdur oldu

Turkuvaz Medya'da Fenerbahçe muhabirliği görevindeyken tazminatsız olarak işten çıkarılan gazeteci Göktuğhan Argın, bu durumu mahkemeye taşımıştı. Argın davayı kazandı ancak bu kez üst mahkeme  Argın'ın aleyhine bir karar vererek kazanılmış hakları geri aldı.

Konuya ilişkin olarak açıklama yapan Göktuğhan Argın," Haksız ve hukuksuz bir şekilde tazminatsız beni işten çıkaran Turkuvaz Medya hukuken kazandığım iş davamı bir üst mahkemede tam tersi bir karar aldırarak tüm haklarımı yeniden elimden almış bulunmakta. Efendiler, unutmayın! Allah'ın da bir adaleti var! Ve bir tek onun adaletine müdahale edilemez" diyerek tepkisini dile getirdi. 

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