Gazeteci Göktuğhan Argın, üst mahkemenin haksız kararıyla mağdur oldu

Turkuvaz Medya'da Fenerbahçe muhabirliği görevindeyken tazminatsız olarak işten çıkarılan gazeteci Göktuğhan Argın, bu durumu mahkemeye taşımıştı. Argın davayı kazandı ancak bu kez üst mahkeme Argın'ın aleyhine bir karar vererek kazanılmış hakları geri aldı.

Konuya ilişkin olarak açıklama yapan Göktuğhan Argın," Haksız ve hukuksuz bir şekilde tazminatsız beni işten çıkaran Turkuvaz Medya hukuken kazandığım iş davamı bir üst mahkemede tam tersi bir karar aldırarak tüm haklarımı yeniden elimden almış bulunmakta. Efendiler, unutmayın! Allah'ın da bir adaleti var! Ve bir tek onun adaletine müdahale edilemez" diyerek tepkisini dile getirdi.