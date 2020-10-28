Gazeteci Hadi Özışık'ın korona testi pozitif çıktı

Koronavirüs salgını ülkemizde hızla yayılmaya devam ederken salgına yakalanan kişi sayısı da artıyor. Bu kişiler arasına gazeteci Hadi Özışık da katıldı. Özışık'a yapılan Kovid-19 testinin pozitif çıktığı haberini Anadolu Yayıncılar Derneği Genel Başkanı Sinan Burhan duyurdu. Burhan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"İnternethaber Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Hadi Özışk’ın Covid-19 testi pozitif çıkmıştır. Bakü’de birlikteydik. Bizim testte pozitif çıkmıştı. Rabbim şifa versin . Anadolu Yayıncılar Derneği olarak geçmiş olsun diyoruz "

İnternethaber Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Hadi Özışk’ın ın covid testi pozitif çıkmıştır. Bakü’de birlikteydik. Bizim testte pozitif çıkmıştı. Rabbim şifa versin . Anadolu Yayıncılar Derneği olarak geçmiş olsun diyoruz @HadiOzisik — Sinan Burhan?? (@snnburhan) October 28, 2020

HADİ ÖZIŞIK: KOVİD-19 TESTİM POZİTİF ÇIKTI

Gazeteci Hadi Özışık, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda genel olarak sağlık durumunun iyi olduğunu ve evde izolasyonda olduğunu kaydetti.

Özışık şu ifadeleri kullandı:

"Sevgili dostlar benim de Kovid 19 testim pozitif çıktı. Genel olarak iyiyim sadece biraz öksürük. Doktorlar ilaçlarımı verdi. Evde yatıyorum. Duanızı esirgemeyin."