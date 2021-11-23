Gazeteci Halil Güler'in Acı Günü

Gazeteci Halil Güler’in 75 yaşındaki ablası Kadriye Narin, Korona virüs tedavisi gördüğü hastanede dün gece saatlerinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Merhume Narin’in bir haftadır korona virüs tedavisi gördüğü belirtilirken, aşılarının ise 2 doz şeklinde olup olmadığı henüz bilinmiyor.

CENAZE NAMAZI DETAYLARI

Acı haberi Halil Güler sosyal medya hesabından, “Ablam Kadriye Narin Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Cenazesi bu gün Üst Kaynarca Fevzi Çakmak Mahallesi Merkez Camii de öğle namazına müteakip Kaynarca Koca Mezarlığa defnedilecektir” paylaşımda bulundu.

Bölge Gündem Haber ailesi olarak merhume Kadriye Narin’e Allahtan rahmet kederli Narin ve Güler ailelere baş sağlığı diliyoruz.