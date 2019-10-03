Gazeteci İmam, uzakların hikâyesini yazdı

Uzun yıllar Bursa'nın Karacabey ilçesinde gazetecilik yaptıktan sonra yaklaşık beş sene önce bu meslekten ayrılıp imamlığa başlayan Aydın Fidan, uzakların hikâyesini kaleme aldığı "Çok Uzaklara" isimli eseriyle kitapseverlerin karşısına çıktı.

Türkiye'nin bir ucundan başlayıp diğer ucunda son bulan dört yıllık serüvenini hikayeleştiren Aydın Fidan, aile, toplum ve benliğindeki karmaşayı satırlara döktüğü eserini "sır dünyası" olarak değerlendirdi. Her okuyucuyu sırdaş gibi gördüğünü söyleyen Fidan, "Yaşadıklarım, hissettiklerim benimle toprak olsun istemedim. Sırdaşlarımla paylaşmak, yükümü hafifletmek istedim." diyor.

Dört yıl süren hasretini, kederini ve özlemlerini "Çok Uzaklara" isimli kitabında dile getiren Aydın Fidan, ilk yazarlık tecrübesi olan bu çalışmanın ardından üzerinde çalıştığı romanını da okuyucuyla buluşturmayı hedeflediğini anlattı.

'Çok Uzaklara', Kutlu Yayınevi'nden çıktı. Kitaba online kitapçılardan ulaşmak mümkün.

Kaynak: İHA