Gazeteci Işık'tan normalleşme yorumu "Akşam ve hafta sonu yasakları devam edecek gibi görünüyor"

Türkiye'nin gözü 17 Mayıs sonrasında atılacak adımlarda... Vatandaşlar normalleşmenin nasıl olacağını merak ediyor. Tam kapanmanın sona ermesiyle birlikte kademeli normalleşme gündeme geldi. Başarılı Gazeteci ve Tv Sunucusu Candaş Tolga Işık da aldığı bilgileri Twitter hesabından paylaştı.

Gazeteci Candaş Tolga Işık da konuyla ilgili bir tweet attı. Işık "Hükümet, 17'sinden sonrası için yasakları haziran başına kadar kademeli bir şekilde kaldırmayı planlıyor. Akşam ve hafta sonu yasakları mayısta da yeni bir planlamayla devam edecek gibi görünüyor. Ama yaz için hedef sezonu mümkün olan "en yasaksız" haliyle geçirebilmek." açıklamasında bulundu.

Öte yandan her şey bir anda eski düzene dönmeyecek. Alınan önlemler kapsamında kademeli bir şekilde yavaş yavaş hayatın normale dönmesi söz konusu. Konuyla ilgili olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan açıklamalar geldi. Yapılan açıklamalarda kademeli normalleşme sürecine vurgu yapıldı.

CUMHURBAŞKANI "TEDBİRLERİ ÖNEMLİ ÖLÇÜDE GEVŞETMEYİ PLANLIYORUZ"

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti teşkilatıyla video konferans yoluyla gerçekleştirdiği görüşmesinde pandemi sürecini değerlendirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Pazartesi gününden itibaren kontrollü normalleşme takvimimizi uygulamaya başlıyoruz." dedi. Cumhurbaşkanı açıklamasının devamında "Niyetimiz mayıs ayı sonuna kadar nispeten ihtiyatlı hareket etmeyi sürdürmektir. Haziran ayıyla birlikte günlük hayatı daha da rahatlatacak şekilde tedbirleri önemli ölçüde gevşetmeyi planlıyoruz." dedi.

Tedbiri elden bırakmadan bu sayıları çok daha aşağılara çekmeyi umduklarına işaret eden Erdoğan, "Milletimize söz verdiğimiz şekilde pazartesi gününden itibaren kontrollü normalleşme takvimimizi uygulamaya başlıyoruz. Bu konudaki detayları Kabine Toplantımızın ardından milletimizle paylaşacağız. Niyetimiz mayıs ayı sonuna kadar nispeten ihtiyatlı hareket etmeyi sürdürmektir. Haziran ayı ile birlikte günlük hayatı daha da rahatlatacak şekilde tedbirleri önemli ölçüde gevşetmeyi planlıyoruz." ifadelerini kullandı.

KOCA "CANDAN AMA MESAFELİ BAYRAM"

Normalleşme sürecine vurgu yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da "Sevdiklerimizle candan ama mesafeli, el öpmeden idrak edeceğimiz üçüncü bayram. Büyük bölümünü evlerimizde geçirdiğimiz bir ayın sonunda kısıtlamaların kademeli olarak kalkacağı günlere ulaşıyoruz. Doyasıya kucaklaşacağımız bayramların hasretiyle Bayramınızı tebrik ediyorum." dedi.