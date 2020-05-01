Gazeteci İsmail Saymaz’ın programı sonlandırıldı

Gazeteci İsmail Saymaz, Twitter hesabından 'Bunu Ben De Söylerim' programının sonlandırıldığını duyurdu.

İsmail Saymaz, dinleyicilerine teşekkür etti.

İsmail Saymaz, paylaşımında "Bugün itibariyle BEST FM’deki “Bunu Ben De Söylerim” adlı günün yorumu programı sonlandırıldı. Dinleyicilerime çok teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

İsmail Saymaz'ın paylaşımı:

Bugün itibariyle BEST FM’deki “Bunu Ben De Söylerim” adlı günün yorumu programı sonlandırıldı. Dinleyicilerime çok teşekkür ederim. — İsmail Saymaz (@ismailsaymaz) May 1, 2020

İSMAİL SAYMAZ KİMDİR?

11 Temmuz 1980 yılında Rize'de doğan gazeteci ve yazar İsmail Saymaz, aslen Erzurumludur.

İlkokul ve lise öğrenimini Rize'de tamamlayan İsmail Saymaz, lise yıllarında Ülkücü bir düşünce yapısına sahip olmuş, ardından da edebiyat öğretmeninin önerdiği kitapların etkisiyle sol kesime yönelmiştir.

Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nden mezun olan Saymaz, aynı üniversitede yüksek lisans eğitimine devam etmektedir.

1995 yılında 15 yaşındayken yerel radyolarda edebiyat programları yapmaya başlayan İsmail Saymaz, daha sonra yerel televizyon kanallarındaki tartışma programlarına katıldı.

Gazetecilik hayatına ilk olarak doğduğu şehir olan Rize'de başlayan İsmail Saymaz daha sonra, bulunduğu İstanbul ve Konya gibi şehirlerde bulunan yerel gazetelerde çalıştı.

2002 yılında Radikal gazetesinde görev yapmaya başladı. İnsan hakkı ihlalleri ve düşünce özgürlüğü üzerine çeşitli haberler yaptı ve bu konularda kitaplar yayınladı.