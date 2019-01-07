Gazeteci Kılınç’ın acı günü

Aydınlı gazeteci Durmuş Ali Kılınç'ın babası ve İhlas Haber Ajansı (İHA) Aydın Bölge Müdürü İbrahim Kılınç'ın amcası Halit Kılınç tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Yaklaşık iki yıldan bu yana Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören Halit Kılınç, dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti. 79 yaşında hayatını kaybeden Halit Kılınç, Köşk'ün Ilıdağ Mahallesi'nde kılınan cenaze namazının ardından sevenlerinin gözyaşları içinde mahalle mezarlığında toprağa verildi. Kılınç'ın cenazesine Köşk Belediye Başkanı Rıfat Kadri Kılınç, ailesi, sevenleri ve mahalle halkı katıldı.

Kaynak: İHA