Gazeteci Mehmduh Bayraktaroğlu'dan MHP lideri Devlet Bahçeli için seviyesiz paylaşım! " Şimdi bu eleştiri mi, terbiye sınırlarını aşmak mı?"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada 6 muhalefet partisinin yuvarlak masa etrafında yaptığı görüşmeye atıfta bulunarak çarpıcı ifadeler kullanmıştı.

Kürsüye 6 ve 9 rakamlarıyla çıkan Devlet Bahçeli 6 rakamı üzerinde muhalefeti eleştirerek söz konusu partiler için "Yuvarlak masa çevresinde kurulan tuzaktır, tertiptir, tezgahtır, karamsarlıktır, kumpastır. Türkiye’nin sırtına bindirilmek istenen ağır külfettir" demişti.

Bahçeli 9 rakamı için ise," 6’yı çevirip 9 rakamına bakınca da gördüğümüz huzurdur, havaya kaldırılan 9 tuğdur, parlayan 9 Işıktır, sosyal ve ekonomik sorunların süratle geçeceğinin müjdesidir, Cumhur İttifakı’nın 2023’te açık ara öne geçeceğinin simgesidir." ifadelerini kullanmıştı.

TEPKİ ÇEKEN PAYLAŞIM

MHP liderinin açıklaması sonrası sosyal medya hesabından paylaşım yapan Korkusuz gazetesi yazarı Mehmduh Bayraktaroğlu, çirkin bir göndermede bulunarak şu ifadeleri kullandı:

"Bahçeli:

"6 rakamını terse çevirirseniz 9 rakamı ortaya çıkar".

*

Sayın Bahçeli 69 pozisyonunu nereden biliyor acaba?..

Hiç denemiş mi?..

Denemişse kiminle?..

Müthiş bir beden eğitimi çalışmasıdır da onu demek istedim..."

SOSYAL MEDYA KULLANICILARI TEPKİ GÖSTERDİ

Yapılan paylaşıma tepki gösteren sosyal medya kullanıcıları şu ifadeleri kullandılar:

- Eleştiri meşrudur, lakin bu eleştiri değil, küfürdür, u paylaşımlar kaos üretir.

-Dede bu yorum biraz ayıp olmuş. Size yakışmadı.

- Dede bu tweet size yakışmıyor. Kaldırın bence...

- Şimdi bu eleştiri mi, yok terbiye sınırlarını aşmak mı? Yazık yaşından başından utan derler bizim orada.

- Yaşını başını almış zihniyeti sapkın edep olmayınca edepsizleşen zihniyetinize tüküreyim…

- Yaşını başını almış bir kişinin bu kadar terbiyesiz olacağını düşünmek bile istemezdim. Ama görülüyor ki ne aileden, ne milletten, ne eğitimden bir damla terbiye almamışsınız.

- Yakışmadı Memduh bey.

DEVLET BAHÇELİ NE DEMİŞTİ?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup konuşmasında şu ifadeleri kullanmıştı:

"Bildiğiniz gibi Türk müziğinin meşhur yorumcusu Tarkan bir şarkı sözü yazıp bunu da seslendirdi.

Akbabalar leşe nasıl üşüşürse bu şarkıya da aynen musallat olanlar çıkmıştır ve hepsi meydandadır.

Tarkan geçecek diyor, bunu da Anadolu’da yaygın bir ağız şivesiyle söylüyor.

Elbette geçecek, zor günler geçecek, zillet geçecek, terör geçecek, sıkıntılar geçecek, salgın geçecek, felaketler geçecek, sorunlar bitecek, Allah’ın izniyle de buna az kaldığı görülecek.

6 rakamına lütfen dikkat buyurunuz, bu rakamı ters çevirdiğimizde tabiatıyla 9 rakamı ortaya çıkar.

Mesele bakmak değil, görmek, görüleni tüm berraklığıyla göstermektir.

Biz 6’ya bakınca gördüğümüz 6 oktur, yuvarlak masa çevresinde kurulan tuzaktır, tertiptir, tezgahtır, karamsarlıktır, kumpastır, Türkiye’nin sırtına bindirilmek istenen ağır külfettir.

6’yı çevirip 9 rakamına bakınca da gördüğümüz huzurdur, havaya kaldırılan 9 tuğdur, parlayan 9 Işıktır, sosyal ve ekonomik sorunların süratle geçeceğinin müjdesidir, Cumhur İttifakı’nın 2023’te açık ara öne geçeceğinin simgesidir.

Nitekim çoğu gitmiş azı kalmıştır."

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