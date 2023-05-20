Gazeteci Mehmet Acet'ten bomba iddia! CHP'den HDP'ye mesaj: '10 gün sabredin, dişinizi sıkın, sonra zaten beraberiz'

Haber 7 yazarı Ahmet Acet, bu gün ki köşe yazısında kaleme aldığı yazıda CHP'nin HDP'ye 10 gün dişinizi sıkın mesajı gönderdiği iddiasında bulundu.

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Gazeteci Mehmet Acet'ten bomba iddia! CHP'den HDP'ye mesaj: '10 gün sabredin, dişinizi sıkın, sonra zaten beraberiz'

14 Mayıs, seçimlerinde alınan başarısız sonuçlar ardından 28 Mayıs'ta yapılacak ikinci tur öncesi CHP genel başkanı ve millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu2nun seçim stratejisini değiştirerek daha bir milliyetçi söyleme yönelmesi HDP yönetimi ve seçmenini kızdırmıştı. Haber 7 yazarı Mehmet Acet çok tartışılacak bir iddiada bulunarak, Kılıçdaroğlu'nun küsen ve kızan HDP yöneticilerine mesaj göndererek “10 gün sabredin, dişinizi sıkın, sonra zaten beraberiz” dediğiğini köşesinde kaleme aldı

Gazeteci Mehmet Acet'ten bomba iddia! CHP'den HDP'ye mesaj: '10 gün sabredin, dişinizi sıkın, sonra zaten beraberiz'

İŞTE AHMET ACETİN KÖŞE YAZISINDAN O BÖLÜM

CHP’nin bu 10 günlüğüne milliyetçi olma durumu, 14 Mayıs seçimlerine gidilirken Kılıçdaroğlu’nun geniş muhafazakar kesimlerin oyunu alabilmek adına kullandığı ‘helalleşme’ söyleminin kısa metraj halini yansıtıyor.

Pespayelik sınırını şu sorular üzerinden çizebilirsiniz:

Şu gördüğünüz tablo karşısında ortalama seçmen refleksi, “CHP 14 Mayıs sonuçlarından gereken dersleri çıkarmış, artık HDP’ye, PKK’ya asla prim verecek bir siyasi çizgiye yönelmez” şeklinde mi düşünür?

Yoksa, 10 günlüğüne bizi kandırıp, sonrasında 29 Mayıs’tan itibaren HDP ile stratejik birlikteliğine geri döner diye mi?

“10 GÜN SABREDİN, DİŞİNİZİ SIKIN, SONRA ZATEN BERABERİZ”

İnsanları ikna etmek ile kandırmak arasındaki ince farka tam da böyle bir soru üzerinde bakabilirsiniz.

Çok açık ki, ‘Yeni CHP’nin, HDP ile ittifakı bir seçim ittifakının çok ötesine geçmiş durumda.

Seçim dönemlerinin dışında da kendisini fark ettiren, derinleşmiş bir ittifak modeli bu.

Geldi geldi ve PKK’ya 14 Mayıs’tan itibaren 40 yıllık ayrılıkçı ajandasını uygulama umudunu verecek bir noktaya kadar geldi bu yakınlaşma.

Ekim 2021’de CHP, tarihinde ilk defa Suriye ve Irak’ta yürütülecek terörle mücadele için Meclis gündemine gelen tezkereye ‘hayır’ oyu kullandığında ortada bir seçim takvimi falan yoktu örneğin.

O kararın, HDP Eş Başkanı Mithat Sancar’ın, “Yeni bir birlikteliğe yürümek için tezkereye hayır oyu kullanın” diye muhalefete çağrı yapmasından sonra gelmiş olması ayrıca dikkat çekici olmuştu.

Dolayısıyla, ikinci tur kampanyasını milliyetçi dil üzerine inşa etmeye karar veren CHP’nin HDP’ye verdiği mesajın, “10 gün sabredin, dişinizi sıkın, sonra zaten beraberiz” biçiminde olduğu çok açık.

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