Gazeteci Memduh Bayraktaroğlu açıkladı! İmamoğlu'nun Danışmanı Murat Ongun, İsviçre Courchevel'de tatil yapmış: "İstifa etmeli, ya da görevden alınmalı"

İstanbul'da kar yağışının etkili olduğu Ocak ayında Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Birleşik Krallık Ankara Büyükelçisi Dominick Chilcott ile lüks bir balıkçıda yemek yediğinin ortaya çıkmıştı. İmamoğlu eleştirilerin odağında yer alırken bu kez Danışmanı Murat Ongun, tatil yapmasıyla gündeme geldi. İsviçre'de tatilde olduğu ortaya çıkan Murat Ongun, iddiaları doğrulamış ve sadece yurt dışında olduğunun bilgisini vermişti.

"İBB DANIŞMANI COURCHEVEL'DE TATİL YAPACAK KİŞİSEL İMKANA SAHİP DEĞİLDİR"

Ongun'un tatili hakkında ise tartışma yaratacak bir durum ortaya çıktı. Gazeteci Memduh Bayraktaroğlu, YouTube hesabından yayımladığı videoda İBB Danışmanı Murat Ongun'un çok üst düzey zengin insanların tatil yapabildiği İsviçre Courchevel'de tatil yaptığını ifade ederek çarpıcı ifadeler kullandı.

Memduh Bayraktaroğlu, "Courchevel'de İstanbul Büyükşehir Belediyesi Basın Danışmanı öyle 13-14 gün değil 3 gün bile tatil yapabilecek kişisel imkana sahip değildir. Mümkün değil. Türkiye'nin ancak çok sayılı çok üst düzey zenginlerinin gidip tatil yapabildikleri bir yer Courchevel. Murat Ongun Courchevel'e ya belediyenin kasasında gitti, yani harcamalarını belediyeden avans alarak gitti, faturalandıracak ve belediyeye takdim edecek. Yani İstanbul halkı burada tatil yapmış olacak." ifadelerini kullandı.

"EĞER İMAMOĞLU, MURAT ONGUN'A BU TATİLİN HESABINI SORMAYACAKSA YAZIKLAR OLSUN"

Memduh Bayraktaroğlu şunları kaydetti:

"İstanbul halkı İstanbul Büyükşehir Belediyesi Basın Danışmanına bir tatil yaptırsın çok mu? Giderken basından sorumlu hem de basına bir açıklama yapar, 'Courchevel'e gidiyorum eşimle beraber. Çalıştığım belediyem bana tatil ısmarladı.' Hiç ayıp değil, harikulade bir şey aslında. Ama Murat oraya eğer belediyeye iş yapan bir müteahhit yada iş adamıyla bir belediye tedarikçisiyle gittiyse hemen istifa etmeli. Yada hemen görevden alınmalı. Asla bu olmamalı. Murat Ongun, Courchevel'e belediyeyle iş yapan bir insanın parasıyla gidemez. Eğer İmamoğlu, Murat Ongun'a bu tatilin hesabını sormayacaksa, Murat Ongun da bu tatilin hesabını kamuoyuna, İstanbulluya vermeyecekse yazıklar olsun."

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