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  3. Gazeteci Metin Yazıcı 2 ay sonra 2. kez yıkıldı!

Gazeteci Metin Yazıcı 2 ay sonra 2. kez yıkıldı!

Pendik Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Metin Yazıcı, babası Abdullah Yazıcı’yı kaybetti.

Gazeteci Metin Yazıcı 2 ay sonra 2. kez yıkıldı!

Pendik Gazetesi İmtiyaz Sahibi Erol Yazıcı ve Yazı İşleri Müdürü Metin Yazıcı'nın 84 yaşındaki babası Abdullah Yazıcı, yaşlılığa bağlı nedenlerden dolayı bugün sabah saatlerinde yaşama gözlerini yumdu.

2 AY ÖNCE ANNELERİNİ KAYBETMİŞLERDİ

Yazıcı, ailesi 31 Ocak 2021 tarihinde ise 85 yaşındaki anneleri Fatma Yazıcı’yı kalp yetmezliğinden dolayı kaybetmişlerdi.  

BABA YAZICI’NIN CENAZE NAMAZI

Öte yandan baba Abdullah Yazıcı’nın cenaze namazıyla ilgili henüz bir bilgi bulunmuyor. Bu konuda sevgili büyüğümüz, meslektaşımızdan bilgi edinir edinmez Bölge Gündem Haber ailesi olarak bilgi veriyor olacağız.

Bu bağlamda ağabeyimiz Metin Yazıcı başta olmak üzere tüm Yazıcı ailesine Sabır-ı Cemil niyaz ediyor, başsağlığı diliyoruz.

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