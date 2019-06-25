Gazeteci Nihat Genç'ten İmamoğlu'na kritik sorular!

Gazeteci Nihat Genç, ''Erkan Karaaslan denilen insan FETÖ'nün belediyeler imamı. Sen bununla iş tutmuşsun. Bunun cevabı yok. Ünüversiteye gelmişsin nasıl bitirmişsin belli değil. Servetini gizlemişsin bu servetini kimse bilmiyor. Bir laz müteahhit olarak 50-100-200 tane evini AVM ortaklığın bilmem ne. Servetini, geçmiştek ilişkilerini tanımıyoruz. 600 tane Türk subayı içerideyken FETÖ'nün televizyonunda şike operasyonunu savunuyorsun. 15 Temmuz akşamı neredeydin.'' dedi.