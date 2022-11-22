Gazeteci Nur Batur'dan canlı yayında skandal sözler! "Kürdistan hayalini engellemeye çalışıyorlar"

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin geçtiğimiz gün terör örgütüne karşı başlatmış olduğu Pençe Kılıç Harekatı ile 184 terörist etkisiz hale getirildi, 89 hedef ise imha edildi. TSK'nın başarısından rahatsız olan isimlerden birisi olan gazeteci Nur Batur, Halk TV'de katıldığı canlı yayın programında tepki çeken açıklamalarda bulundu.

TSK'YI HEDEF ALDI

Şirin Payzın'ın sunduğu "Mesele" programında ele alınan Pençe Kılıç Harekatı'yla ilgili konuşan Nur Batur "TSK ne yapmak istiyor? Bence asıl önemli olan konu bu. TSK sınır boyunda, İran sınırından ta Akdeniz'e açılan bir Kürt coğrafyası ve Kürt özerk bölgelerinin birleşmesini önlemeye çalışıyor. Bir Büyük Kürdistan hayali varsa eğer, bu korkuyla bunu önlemeye çalışıyorlar." sözleriyle TSK'yı hedef aldı.