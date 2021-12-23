Gazeteci Nurhan Olcayto kimdir? Nereli, kaç yaşında, neden öldü? İşte, Nurhan Olcayto'nun biyografisi...

TGC Başkanı, Gazeteci Nurhan Olcayto'nun vefat haberinin hemen ardından "Gazeteci Nurhan Olcayto kimdir? Nereli, kaç yaşında, neden öldü?" soruları merak edildi. Olcayto'nun vefatı yakınlarını ve sevenlerini derinden etkilerken, vatandaş tarafından biyografi bilgileri merak konusu oldu. İşte, Nurhan Olcayto'nun biyografisi...

GAZETECİ NURHAN OLCAYTO KİMDİR? NERELİ, KAÇ YAŞINDA, NEDEN ÖLDÜ? İŞTE, NURHAN OLCAYTO'NUN BİYOGRAFİSİ...

1943 yılında İstanbul’da doğdu. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi ön lisans mezunu. Mesleğe 1971 yılında TRT İstanbul Radyosu Program Bölümü’nde başladı. Mesleğini program yapımcısı (prodüktör) olarak sürdürdü. Klasik Müzik programları hazırladı. Sürekli Basın Kartı sahibi olan Nurhan Olcayto, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Turgay Olcayto ile evli ve iki çocuk annesiydi.

TÜRKİYE GAZETECİLER CEMİYETİ DUYURDU

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu, Nurhan Olcayto'nun vefatının ardından bir mesaj yayınladı. Mesajda şu görüşler yer aldı:

“Değerli meslektaşımız ve Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanımız Turgay Olcayto'nun eşi Nurhan Olcayto’yu kaybetmenin üzüntüsü içindeyiz. Mesleğimize uzun yıllar başarıyla hizmet veren Nurhan Olcayto’nun ailesinin, dostlarının ve meslektaşlarının acısını paylaşıyoruz. Ailesine ve sevenlerine, başsağlığı ve sabır diliyoruz.”

Nurhan Olcayto’nun cenazesi 23 Aralık 2021 Perşembe günü Nakkaştepe Mezarlığı’nda toprağa verildi.