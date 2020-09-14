Gazeteci Osman Akkuşak hayatını kaybetti

Gazeteci Osman Akkuşak, 89 yaşında tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Yazı hayatına 1952'de başlayan Osman Akkuşak, hastanede tedavi görmekteydi. Osman Akkuşak, yarın 15 Eylül'de Fatih Cami'nde öğleden sonra 15.30'da kılınacak cenaze namazının ardından defnedilecek.

Albayrak Medya Reklam Genel Müdürü Abdullah Hanönü ve Albayrak Grubu Kurumsal İletişim Müdürü Esad Sivri, Osman Akkuşak'ı tedavi gördüğü hastanede ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulunmuştu.

OSMAN AKKUŞAK KİMDİR?

Osman Akkuşak 20 Ağustos 1931 tarihinde Kütahya'nın Emet ilçesinde dünyaya geldi.

Osman Akkuşak çok sayıda lisede edebiyat dersleri verdi ve lise müdürlüklerinde bulundu. Milli Eğitim Bakanlığı'nın neşriyat işlerinde görev aldı. İlim ve Sanat Bürosu Başkanlığı, Devlet Kitapları Müdürlüğü ve Çağdaş Türk Yazarları Komisyonu'nda çalıştı. Türkiye Edebiyat Cemiyeti'nin kurucu üyesi ve genel sekreteri olarak hizmet etti. Türk Dilini Koruma ve Geliştirme Cemiyeti'nin ikinci başkanlığını yaptı.

1400 civarında makale ve incelemesi yayınlanmış olan Osman Akkuşak, yazı hayatına 1952 yılında başladı. Sırasıyla İstanbul Ekspres, Son Telgraf, Adalet, Zafer, Dünya, Tercüman, Son Havadis, Zaman, Güneş, Ortadoğu, Yeni Şafak ve Türkiye gazetelerinde çalıştı ve yazılarını neşretti.

Süratli Öğretmen Kılavuzu isimli eseri 1966 yılında neşredildi. Yayına hazır eserleri arasında Türk Edebiyatı Tarihi, Atasözleri, Emet Destanı (piyes), Kompozisyon Kitabı, Batı Dillerinden Gelen Kelimeler Sözlüğü ve Osmanlıca Türkçe Lügat bulunmaktadır.