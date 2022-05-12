Gazeteci Özlem Gürses açıkladı! İmamoğlu, Karadeniz turunun masraflarını İBB bütçesinden karşılamış: "Benim bir rütbem var, unvanım var"

Ramazan Bayramı'nda Rize'ye oradan da Trabzon'a geçen İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, programını takip eden gazetecileri otobüsünde ağırlamış ve bu isimlerle fotoğraf çektirmişti. Nagehan Alçı'nın fotoğraf karesi içinde yer almasını eleştirilirken birçok CHP'li isim de bu duruma tepkisini göstererek İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu eleştirmişti.

ÖZLEM GÜRSES AÇIKLADI

Ayrıca gezinin masraflarının nasıl karşılandığı konusu merak edilirken, gazeteci Özlem Gürses bu konunun detayını açıkladı.

Kişisel YouTube kanalında gezi hakkında açıklamalarda bulunan Özlem Gürses, otobüslerin ve yemeklerin finansının nereden karşılandığını İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve İBB Sözcüsü Murat Ongun'a sorduklarını dile getirdi.

Gürses şunları söyledi:

“Biz bu otobüslerin ve yemeklerin finansının nasıl karşılandığını sorduk. Dedi ki sayın İmamoğlu ve Murat Ongun; içinde bulunduğumuz bu otobüs, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin bütün masraflarını karşıladığı başkana tahsisli otobüs. Diğer masraflar nasıl karşılanıyor. Kuru fasulye pilav yedik mesela. Bunun parasını kim ödedi?’ Ekrem bey dedi ki; ‘Ben Türkiye’nin neresine gidersem gideyim. Benim bir rütbem var, unvanım var. Bu da İBB başkanı unvanı. Dolayısıyla ben İstanbul’un belediye başkanı olarak bu gezileri yapıyorum. Gezinin bütün finansmanı da büyükşehir belediyesi bütçesinden karşılanıyor.”

İBB YETKİLİLERİ YALANLAMIŞTI

Öte yandan İBB yetkilileri söz konusu gezide kamu kaynaklarının kullanılmadığını açıklamıştı. DW Türkçe'den Eray Görgülü'ye konuşan İBB yetkilisi, “Üç günlük gezide hiçbir kamu kaynağı kullanılmamıştır” ifadesini kullanmıştı.

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