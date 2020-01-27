Gazeteci Serdar Akinan Erdoğan'la ilgili iddialarına AFAD'dan yalanlama

AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu, gazeteci Serdar Akinan'ın, enkazdaki yaralı depremzedenin Cumhurbaşkanı Erdoğan göçüğe gelene kadar bekletildiği iddiasına ilişkin, "O haldeki bir yaralıyı bekletmeyi hiçbir arama kurtarmacı başına silah dayansa bile yapmaz ama bu eleştiriyi vicdansızlar yapar" ifadesini kullandı.