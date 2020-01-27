Gazeteci Serdar Akinan Erdoğan'la ilgili iddialarına AFAD'dan yalanlama
AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu, gazeteci Serdar Akinan'ın, enkazdaki yaralı depremzedenin Cumhurbaşkanı Erdoğan göçüğe gelene kadar bekletildiği iddiasına ilişkin, "O haldeki bir yaralıyı bekletmeyi hiçbir arama kurtarmacı başına silah dayansa bile yapmaz ama bu eleştiriyi vicdansızlar yapar" ifadesini kullandı.
Fahrettin Koca'dan deprem sonrası açıklama: ''Durumu kritik olan hastamız yok''
Elazığ'da deprem anı kameralara böyle yansıdı!
Elazığ depreminin ardından çevre illerde de binalar yıkıldı!
Elazığ depreminde bir baba çocuğunu korumaya çalışırken can verdi!
27 Ocak 2020 Pazartesi 11:52
Benzer Videolar
VİDEOYA YORUM KAT