Edinilen bilgilere göre Isparta'da internet sitesi ve e- gazete sahibi olan Soner Toros, koronavirüs salgını belirtileri gösterdikten sonra test yaptırdı. Sonucun pozitif çıkması üzerinde evinde karantinaya giren Toros, durumunun kötüleşmesi üzerine kentteki özel bir hastanenin yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı. Toros, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen bugün hayatını kaybetti. Toros'un cenazesinin Yenice mezarlığında toprağa verileceği belirtildi.

EVLİ VE BİR KIZ ÇOCUK BABASIYDI

Öte yandan Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'in özel kalem müdürü Dilek Toros'un eşi olan Soner Toros'un 41 yaşında olduğu ve 1 kız çocuğu babası olduğu öğrenildi.