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  3. Gazeteci Soner Toros'tan acı haber! Koronavirüse yenik düştü

Gazeteci Soner Toros'tan acı haber! Koronavirüse yenik düştü

Isparta'da bir internet sitesi ve e-gazete sahibi olan Soner Toros, koronavirüs salgını nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Gazeteci Soner Toros'tan acı haber! Koronavirüse yenik düştü

Edinilen bilgilere göre Isparta'da internet sitesi ve e- gazete sahibi olan Soner Toros, koronavirüs salgını belirtileri gösterdikten sonra test yaptırdı. Sonucun pozitif çıkması üzerinde evinde karantinaya giren Toros, durumunun kötüleşmesi üzerine kentteki özel bir hastanenin yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı. Toros, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen bugün hayatını kaybetti. Toros'un cenazesinin Yenice mezarlığında toprağa verileceği belirtildi.

Gazeteci Soner Toros'tan acı haber! Koronavirüse yenik düştü

EVLİ VE BİR KIZ ÇOCUK BABASIYDI

Öte yandan  Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'in özel kalem müdürü Dilek Toros'un eşi olan Soner Toros'un 41 yaşında olduğu ve  1 kız çocuğu babası olduğu öğrenildi.

Tayfun Altuntaş
Editör
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