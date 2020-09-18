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  3. Gazeteci Taha Akyol'u 320 bin TL dolandıran şüpheliler yakalandı

Gazeteci Taha Akyol'u 320 bin TL dolandıran şüpheliler yakalandı

Gazeteci Taha Akyol'u "Terör örgütleri peşinizde" diyerek 320 bin TL dolandıran 3 kişi dün polis tarafından gözaltına alındı.

Gazeteci Taha Akyol'u 320 bin TL dolandıran şüpheliler yakalandı

Gazeteci - yazar Taha Akyol, kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan 3 kişi tarafından "Terör örgütleri peşinizde" denilerek 320 bin TL dolandırılmıştı. Taha Akyol'un suç duyurusu üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 3 şüpheli dün gözaltına alınmıştı. Edinilen bilgilere göre  Taha Akyol'un şüphelilerle görüştüğü, onlara inandığı, istenilen parayı da oğlunun bankadan çekerek, Şişli'nin ara sokaklarından birinde şüpheliye elden verdiği öğrenildi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturmasında şüphelilerin bugün adliyeye sevk edilmeleri bekleniyor.

Taha Akyol Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç yaşındadır?Taha Akyol Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç yaşındadır?

 

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