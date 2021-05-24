Araştırmacı gazeteci kimliği ile sıklıkla gündeme gelen Habertürk TV'nin önemli isimlerinden gazeteci Veyis Ateş, siyasi programlara katılan politikacılarla girdiği diyaloglar sebebiyle en çok marek edilen isimler arasında yer alıyor. Peki Gazeteci Veyis Ateş kimdir? Nereli? Kaç yaşında? | Habertürk TV Veyis Ateş hayatı ve tüm detaylar haberimizde...

GAZETECİ VEYİS ATEŞ KİMDİR? NERELİ? KAÇ YAŞINDA?

Tam ismi Abdurrahman Veyis Ateş olan 48 yaşındaki gazeteci, 1973 yılında Mersin'in Tarsus ilçesinde dünyaya geldi.

Lisansını Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Din Felsefesi bölümünde tamamlayan Ateş, üniversite yıllarında radyoya ilgi duydu ve Cem Radyo ile radyoculuk alanına giriş yaptı.

2013 yılında Habertürk TV'ye transfer oldu ve bir süre sonra Habertürk TV Genel Müdürlüğü görevine getirildi.

Ateş, 2006 yılında TVNET'de çalışmaya başladı, burada Ana Haber sunuculuğu yaptı.

Kürşat Bumin ve İbrahim Karagül'le Habere Bakış, Bakış Açısı, Akşama Doğru ve Kadir Mısıroğlu ile Tarih Sohbetleri, Ankara-İstanbul ve Habere Bakış programlarını sundu.

HABERTÜRK TV VEYİS ATEŞ HAYATI

2013 yılında Habertürk TV'ye geçti ve hemen ardından 2016'da Habertürk TV Genel Müdürü oldu.

Ateş, 2018 yılında bu görevinden istifa ederek programcı ve yazar olarak hayatına devam edeceğini açıklamıştı.

Bu kararın ardından Veyis Ateş, Habertürk'te "Büyük Sorular" ve "Akılda Kalan" programları ile ekranlara gelmeye devam etmişti.

Ayrıca Veyis Ateş Spikerler Derneği Genel Başkanlığı da yapıyor.

Kevser Ateş ile bir süre evli kalan ünlü sunucu, 2016 yılında boşandı.

Bir ara Türkiye'nin Nabzı Özel programını sunan gazeteci Ateş'in 2020'nin Eylül ayında Cübbeli Ahmet Hoca ile birlikte yaptığı programı çok konuşuldu.

Ateş, günümüzde, Kübra Par'la Açık ve Net programında yayın hayatına devam etmektedir.