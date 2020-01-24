Gazeteci-Yazar Uğur Mumcu Ayvalık’taki evi önünde anıldı

Gazeteci-yazar Uğur Mumcu, ölümünün 27. yıl dönümünde, Balıkesir'in Ayvalık ilçesindeki evinin önünde hüzünle anıldı.

Ankara'da, 27 yıl önce, evinin önünde aracına konulan bombanın patlaması sonucu hayatını kaybeden gazeteci-yazar Uğur Mumcu için Ayvalık Tapu Kadastro Sitesi'ndeki evinin önünde tören düzenlendi. Ayvalık Kent Konseyi, Çağdaş Yaşamı Destekleme ve Atatürkçü Düşünce Derneği Ayvalık Şubeleri tarafından düzenlenen törene, Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Belediye Meclis Üyeleri, CHP İlçe yönetimi, sivil toplum kuruluşu üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Uğur Mumcu'nun evinin önüne konulan fotoğrafının üzerine kırmızı karanfillerin bırakıldığı tören, bir dakikalık saygı duruşu ile başladı.

Törende; ortak basın açıklamasını seslendiren Atatürkçü Düşünce Derneği Gençlik Kolları Üyesi Ömer Duran Yağar; bir ülkenin aydını o ülkenin toprağının dokusuyla, kokusuyla ve duygusuyla özdeşleşmeden o ülkenin değerlerini oluşturup aktaramayacağını ve evrensel bağlarını kurup, toplumları aydınlatamayacağını savundu.

Toplumsal sorumluluğu taşımanın aydın olmanın birincil koşulu olduğu kadar, doğruları söylemekten kaçınmamanın da belirleyici özelliklerinden biri olduğunu kaydeden Yağar, "Bu topraklarda yıllarca emek için, barış için, demokrasi için, laiklik için, aydınlık için, özgürlük için ve bağımsızlık için yılmadan emek veren aydınlanmacılar; cahilliğin kör karanlığından çıkıp, baskılara boyun eğen ve gelen geçen yönetimlere maşalık yapanlarca yok edildiler. Sizleri, acıları aşabilen, yok edişler ve yıkıntılar üstüne var edişin gücüyle güzellikler inşa edebilen bu toprakların güçlü temsilcileri olarak Uğur Mumcu'un anılarının olduğu yerde görmek, bizim umudumuzu, inancımızı ve direncimizi arttırıyor. İnanıyorum ki korkunun ve cehaletin tutsaklığına karşı, Anadolu aydınları susmadan ve yılmadan mücadelelerini sürdüreceklerdir" dedi.

Törende konuşan Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin de, Uğur Mumcu'nun hunharca yapılan suikast neticesinde ölmeden önce ifade ettiği her sözün, günümüzde aynen yaşandığını vurgulayarak, "Rahmetli Uğur Mumcu o dönemlerde rabıta tartışmaların yaşandığı sırada yaptığı bir konuşmasında, "Gün gelecek bu okuttuğunuz çocuklar, bu ülkenin başına bela olacaklar" dedi ve nitekim de bela oldular. Mumcu, bazı tarikatların terör örgütleriyle bağlantılarını keşfetmişti. Bu bilgilerini sık sık Türk toplumuna yazılarıyla aktardı. Ama ne yazık ki o keşfettiği bilgiler nedeniyle bu ülkenin yiğit bir evladı olan Uğur Mumcu, 1993 yılında uğradığı hunharca saldırı sonrasında katledildi. Ümit ediyorum ki bu ülkenin aydın insanlarını tıpkı Uğur Mumcu'nun katledildiği günün ardından yayınlanan Cumhuriyet Gazetesi'nin manşetindeki gibi asla "susturamayacaklar" Bu duygularla merhum Gazeteci-Yazar Uğur Mumcu'yu saygı ile yad ediyorum. Aynı duygularla yine hain bir saldırı sonrasında hayatını kaybeden bu ülkenin yiğit evlatlarından Gaffar Okan ile tüm demokrasi şehitlerini rahmetle anıyorum" diye konuştu.

Uğur Mumcu'nun Ayvalık'taki evinin önünde düzenlenen tören, Mumcu'nun evinin balkonuna karanfillerin konulmasıyla sona erdi.

Kaynak: İHA