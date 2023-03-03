Gazeteci, yazar Yakup Köse kimdir, nerelidir, ne mezunudur, mesleği ve kariyeri nedir? Yakup Köse'nin biyografisi Katıldığı televizyon programlarına çok dikkat çekici yorum ve analizleri ile izleyicilerin dikkatini çekerek Gazeteci yazar Yakup Köse, kimdir, nerelidir, ne mezunudur, mesleği ve kariyeri nedir? araştırmaya başladılar. İşte Gazeteci yazar Yakup Köse'nin biyografisi.