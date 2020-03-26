Gazeteci Yılmaz Özdil'den skandal sözler: "Parklarda oturan 65 yaş üstü angutlar"

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkıp birçok ülkeye yayılarak ölümlere neden olan yeni tip koronavirüs, 10 Mart'ta Türkiye'de de tespit edildi. Virüsün tespiti sonrası önlemler artırıldı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle risk grubunda olan 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlar için sokağa çıkma yasağı getirildi.

Yasağa rağmen gerek mecburiyetten, gerekse yasaktan haberi olmayan vatandaşlarımızın sokağa çıktığı görüldü.

Şimdiye kadar sokakta görülen yaşlı vatandaşlara hoş olmayan davranışlara şahit olduk. Yaşlılarla dalga geçen, zorbalık yapan kendini bilmezler emniyet güçlerince yakalanarak adalete teslim edildi.

Bunlara benzer bir vaka daha yaşandı. Bu kez başrolde tanıdık bir isim vardı.

YILMAZ ÖZDİL'DEN SKANDAL SÖZLER

Yılmaz özdil, yasağa rağmen sokağa çıkan yaşlılara angut dedi.

Özdil, "Evet bizim sokaklarda parklarda oturan, 65 yaş üstü angutlarımız yok muydu? Evet vardı." ifadelerini kullandı.

SOSYAL MEDYADA YILMAZ ÖZDİL'E TEPKİ

Yılmaz Özdil'in bu sözleri sosyal medyada tepkiye neden oldu. İşte Yılmaz Özdil'e gelen tepkilerden bazıları:

Mustafa Kutlu’nun isminden bile rahatsız olmuşlar.. E o zaman siz de 2500₺’ye kitabını satın alabilmek için sıraya girdiğiniz, yaşlılarımıza “angut” diyerek hakaret eden Yılmaz Özdil’i okuyun. Size o yakışır çünkü..

pic.twitter.com/9tX3fbTPKY — Marginale (@themarginale) March 25, 2020

Yılmaz Özdil, 65 yaş üstü yaşlılarımız için "angut" demiş..



İlkokul üçünü sınıf düzeyinde ki kitaba 2500 lira bayılanlar, için düşünüyor, acaba?...#DevletimeGüveniyorum#AngutSensinÖzdil pic.twitter.com/CaWIzNk4vc — SARKO (@sarko206) March 25, 2020