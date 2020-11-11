Milli Savunma Bakanı Akar'ın avukatı ile Bakanlık avukatları, Ankara 3. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada hazır bulunurken, gazeteci ved köşe yazarı Yılmaz Özdil ile avukatı ise yeni tip koronaviüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla duruşmaya katılmayacaklarına dair mazeret dilekçesi gönderdi.

Ankara 3. Asliye Ceza Mahkemesi, sanık ve avukatının talep etmesi halinde bulundukları yerden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden duruşmaya katılma imkanlarının bulunduğunu ve daha önce de mazeret dilekçeleri verdiklerini hatırlatarak, bu tutumun davayı uzatmaya yönelik olduğu gerekçesiyle mazeret dilekçesini kabul etmedi.

Ardından esas hakkında mütalaasını sunması için savcıya söz verildi.

Yılmaz Özdil'in 2017'de konuk olduğu bir televizyon programındaki konuşması ile Askeri Ceza Kanunu'nda yer alan "astlık-üstlük münasebetlerini zedelemeye, amir veya komutanlara karşı güven hissini yok etmeye matuf olarak alenen tahkir veya tezyif edici fiil ve hareket" suçunu işlediğini belirten savcı, sanığın 6 aydan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

Hulusi Akar ve Bakanlık avukatlarının beyanının alınmasının ardından hakim, kararı açıkladı.

Buna göre, söz konusu suçtan Özdil'e önce 6 ay hapis cezası veren mahkeme, takdir indirimiyle cezayı 5 aya indirdi.

Mahkeme, hükmün açıklanmasını geri bıraktı.